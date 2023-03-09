Казахстанские фехтовальщики выиграли чемпионат Азии

В финале турнира сборная РК обыграла сборную Южной Кореи со счетом 45:35.
Казахстанцы завоевали «золото» в финале юниорского командного турнира чемпионата Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходил в Узбекистане. Об этом сообщила Федерация фехтования Казахстана, передает Kazpravda.kz.
Сборная РК обыграла сборную Южной Кореи со счетом 45:35.
Выступление команды в составе Богдана Лукина, Габидина Мустафина, Георгия Тинникова и Александра Федотова увенчалось «золотом».
Ранее Александр Федотов уже завоевал серебряную медаль в личном зачете.
«Эти медали стали весомым вкладом шпажистов в общий успех нашего фехтования и вселяют надежду на будущие успехи перед главным турниром сезона – молодежным чемпионатом мира в Пловдиве (Болгария)», - добавили в федерации.