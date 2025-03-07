Казахстанские спортсменки уверенно выступают в сезоне-2025

За годы независимости казахстанские атлетки благодаря своим победам не раз прославляли страну и заставляли весь мир говорить о себе. А имена олимпийских чемпионок, легкоатлеток Ольги Рыпаковой и Ольги Шишигиной, тяжелоатлетки Аллы Важениной, а также других победительниц и призеров как олимпиад, так и мировых, континентальных первенств золотыми буквами вписаны не только в летопись отечественного, но и мирового спорта.

Сегодня отметим совсем недавние достижения. Например, с самого начала этого года высокие результаты демонстрируют представители женской сборной Казахстана по борьбе. Так, на этапе Гран-при Анри Деглана в Ницце (Франция) Эльмира Сыздыкова завоевала «золото» в весовой категории до 76 кг, а Гульдана Бекеш поднялась на высшую ступень пьедестала в весе до 59 кг.

Продолжили победную серию казах­станские борцы и на традиционном турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия), где завоевали три медали. Эльмира Сыздыкова вновь стала лучшей в весе до 76 кг, выиграв финал у очень известной монгольской спортсменки Даваанасан Энх-Амары. Между тем в категории до 62 кг Виктория Хусаинова завоевала «серебро», а Тыныс Дубек – «бронзу».

Очередным успешным стартом для казахстанских женщин стал и международный турнир в честь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске (Беларусь). Сборная Казахстана завоевала сразу семь медалей: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Победительницами турнира стали Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг). «Серебро» выиграла Ирина Кузнецова (до 59 кг). Бронзовые награды на счету Зейнеп Баяновой (до 53 кг), Зульфии Яхъяровой (до 55 кг), Тыныс Дубек (до 62 кг) и Елены Шалыгиной (до 65 кг).

Ну и на днях в Тиране (Албания) завершился еще один крупный международный турнир по видам борьбы, где «золото» завоевала Жамиля Бакбергенова, а Эльмира Сыздыкова поднялась на третью ступень пьедестала.

Отличные результаты показывают наши девушки и в боксе, причем как в любительском, так и профессиональном. Это видно по недавнему выступлению в Болгарии на престижном Кубке Странд­жа, который неофициально именуют малым чемпио­натом мира по боксу, где наши девушки завоевали 15 медалей: одну золотую, шесть серебряных и восемь бронзовых. «Золото» на нем нашей стране принесла Ляззат Кунгейбаева, выступавшая в весовой категории свыше 81 кг.

Уже в это воскресенье наши дамы в перчатках начнут выступление и на первенстве планеты в Нише (Сербия). В составе сборной Казахстана во всех 12 весовых категориях выступят: Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкибекова (до 50 кг), Анита Адишева (до 52 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Жасмин Кизатова (до 66 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Надежда Рябец (до 75 кг), Гульсая Ержан (до 81 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг). Пожелаем же им удачи.

Что касается профессионального бокса, то здесь продолжает всех крушить Ангелина Лукас. Выступая в весовой категории до 52,2 кг, она обладает внушительным послужным списком: на профессиональном ринге 11 побед, из которых пять боев завершились нокаутами и лишь один досадным поражением. В Москве 31 января она выиграла у Айисат Орийоми из Нигерии, 8 февраля на вечере бокса в Стамбуле одолела Джоану Зунигу из Венесуэлы, а 22 февраля там же, в Турции, досрочно победила еще и Есению Токо из Боливии. Ее главная цель – собрать как можно больше чемпионских поясов.

Очень меткие у нас девушки-мергены. Так, сборная Казахстана по стрельбе из лука отличилась в этом году на Кубке Азии в Бангкоке (Таиланд). Наши лучницы трижды поднимались на вторую ступеньку пьедестала. В индивидуальном зачете «серебро» взяла Роксана Юнусова, в командных соревнованиях отличились Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова, а еще одно второе место взяла в миксте Виктория Лян.

Не подвели нас казахстанки, выступившие в конце февраля и на чемпионате Азии в Бангкоке по пулевой стрельбе. «Золото» взяла Елизавета Безрукова (пневматическая винтовка), «серебро» у Ирины Юнусметовой, Ольги Аксеновой и Валерии Попеловой (пневматический пистолет, командные соревнования) и, наконец, «бронзу» выиграла Александра Ле (пневматическая винтовка).

Неплохие результаты и в командных видах спорта. Так, на этой неделе отличилась женская сборная Казахстана по водному поло, которая стала обладателем «бронзы» на прошедшем в китайском Чжаоцине чемпионате Азии.

Выше приведены примеры выступления наших спортсменок в нескольких летних видах спорта. А теперь немного остановимся и на зимних видах.

Все мы еще помним выступление нашей национальной сборной на недавних зимних Азиатских играх-2025 в китайском Харбине. И здесь, конечно же, без наград не остались наши прекрасные дамы. Серебряные награды завоевали: женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой и сборная по лыжным гонкам (Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина). Настоящей героиней можно назвать Аяну Жолдас, которая в соревнованиях по фристайл-акробатике принесла стране сразу три медали: «серебро» и две «бронзы» (одну медаль она взяла в синхронных прыжках вместе с Арданой Махановой). Также бронзовых наград в командных состязаниях удостоились наши биатлонистки Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая, а также конькобежки Надежда Морозова, Кристина Силаева и Дарья Важенина.

Если не брать Азиаду, то в конькобежном спорте в этом сезоне настоящим открытием стала Алина Дауранова, которая завоевала три медали на юношеских этапах Кубка мира в Коллальбо (Италия). Она взяла два «золота» на дистанции 1 000 метров в одиночке и в командном спринте, а также принесла нашей стране «серебро» на дистанции 500 метров. Судя по всему, она скоро станет лидером нашей команды и среди взрослых.

По-прежнему у нас высокие результаты во фристайл-могуле. Здесь одну из первых наград 2025 года нам принесла бронзовый призер зимней Олимпиады-2018 Юлия Галышева, которая взяла «бронзу» на этапе Кубка мира в Уотервилле (США). Но еще более блистательно в этом виде спорта выступает 19-летняя Анастасия Городко. В прошедшие выходные она завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Алматы среди взрослых, а до этого в январе все в том же Алматы еще и стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. Помимо прочего, она также взяла «серебро» среди взрослых на Кубке мира в Вал Сент-Коме (Канада) и дважды выиграла золотые медали на Универсиаде-2025, проходившей в Италии. Просто феноменальный результат.

Мы, конечно же, еще много могли бы рассказывать о достижениях наших спортсменок, но, пожалуй, на этот раз остановимся, и всем казахстанским атлетам пожелаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на мировых аренах!