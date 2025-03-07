Казахстанские спортсменки уверенно выступают в сезоне-2025
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Кошкарбек Тусипов
Прекрасная половина человечества успешна во всех сферах – будь то политика, бизнес, наука, искусство... Всего, пожалуй, даже и не перечислишь. Вот и профессиональный спорт, который в Древней Греции был поначалу лишь прерогативой мужчин, теперь просто немыслим без женщин. Сейчас даже невозможно себе представить многие виды спорта, например, легкую атлетику, гимнастику, волейбол, теннис, различные виды единоборств и прочее, без той особой эстетики, которую дарят прекрасные женщины.