Казахстанские спортсмены примут участие в юношеской Олимпиаде

Молодые казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по 5 видам спорта на юношеской Олимпиаде в Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта

Фото: maestral.co.rs

Как сообщается, IV зимняя юношеская Олимпиада пройдет в провинции Канвондо южнокорейского города Каннын с 19 января по 1 февраля 2024 года.

Перед соревнованием министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел расширенное заседание по подготовке отечественной делегации и спортсменов к состязаниям.

«Эти игры являются одним из важных для нашей страны спортивных мероприятий, демонстрирующих потенциал наших спортсменов, которые в будущем пойдут по стопам основной национальной сборной», — отметил министр.

Маржикпаев дал ряд поручений комитету по делам спорта и физической культуры, Национальному олимпийскому комитету, дирекции развития спорта и центру олимпийской подготовки.

«На данный момент на IV зимнюю юношескую Олимпиаду в Канвондо сборная Казахстана завоевала 17 путевок в 5 видах спорта (биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг, хоккей с шайбой). В общей сложности в Олимпиаде ожидается участие 1 800 (950 мальчиков, 950 девочек) спортсменов из 70 стран. В 7 видах спорта по 15 дисциплинам будет разыгран 81 комплект медалей», — сообщили в ведомстве.

Церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады состоится 19 января 2024 года в спортивном комплексе Gangneuung Oval в Канныне, а закрытие игр запланировано на 1 февраля в спортивном комплексе Gangneung Olympic Park.