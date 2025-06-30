Команда Казахстана по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире в Коджаэли (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наша сборная завершила соревнования с пятью медалями.

На первую ступень пьедестала поднялись Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

Также в активе команда три "серебра". Их стране принесли Начын Куулар (до 70 килограммов), Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов).

В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию. Третье место осталось за Болгарией.