Казахстанские вольники завоевали пять медалей на турнире в Турции

Спорт
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В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию.

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире в Коджаэли (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наша сборная завершила соревнования с пятью медалями. 

На первую ступень пьедестала поднялись Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

Также в активе команда три "серебра". Их стране принесли Начын Куулар (до 70 килограммов), Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Алишер Ергали (до 125 килограммов).

В командном зачете Казахстан стал вторым, пропустив вперед Турцию. Третье место осталось за Болгарией.

#Турция #Спорт #вольники

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