Общество
Казахстанские звезды сдали кровь
Меруерт Нургазинова
Более 860 литров крови сдали известные казахстанцы в ходе акции "Будь супергероем – стань донором", проводимой Республиканским центром крови совместно с Обществом Красного Полумесяца и ОФ "Бауыржан" с 13 мая по 14 июня текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В пресс-службе отметили, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все большее количество казахстанцев. Это – депутаты, звезды эстрады, спортсмены, политологи и все желающие.

"В этом году в акции участвовали: общественный деятель Мурат Абенов, продюсер Гульвира Иляхунова, певец Али Окапов, политолог Досым Сатпаев и многие другие известные личности. Всего с начала акции кровь сдали более 1,6 тыс. доноров", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, особенностью 2015 года стала акция HotBloodchallenge. По ее правилам, участники, сдав кровь, передают эстафету своим партнерам, коллегам или друзьям. В течение 24 часов они должны сделать то же самое, засняв процесс на видео. В случае отказа им необходимо будет внести пожертвование в ОФ "Бауыржан" в размере 10 долларов. Все собранные средства пойдут в дальнейшем на лечение онкобольных детей.

В преддверии Всемирного дня донора крови министр здравоохранения и социального здравоохранения РК Тамара Дуйсенова обратилась в своем блоге ко всем добровольным донорам крови со словами благодарности.

"Спасибо всем донорам за готовность спасти человеческую жизнь, за гуманность и благородство, за то, что они дарят надежду на жизнь людям. Особо я хочу отметить Александра Скаковского – Почетного донора СССР и Казахской ССР. За свои заслуги Александр Николаевич награжден медалью "Шапағат" и нагрудным знаком "Денсаулық сақтау ісінің үздігі". В 2003 году он вошел в Книгу рекордов Казахстана и занимает II место в мире по количеству донаций крови", – отметила министр.

Напомним, с 2005 года по инициативе министров здравоохранения мира 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день в выставочном комплексе "Атакент" в Алматы пройдет гала-концерт с участием казахстанских артистов и вручение донорам подарков и призов.

Популярное

Все
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Застали с рачком
Эвелина заряжает!
Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы
Из сельской мастерской – на экспорт
До самого далекого села
Не надо быть равнодушным
МИД России настаивает на "высылке" посла Украины из Астаны
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Фанаты ждут красивой игры
Вкладывать душу в работу
С чего начинается дружба?
«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?
Все звезды в Астане
Правила культурного поведения
Для комфортной и безопасной жизни
Не домами, а микрорайонами
Давайте, дети, учиться!
В новой реальности
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане
Токаев выступил на форуме Digital Bridge – самое главное
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат
Отмена смертной казни: история вопроса
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Президент , Общество , Культура
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Общество
Дожди накроют Казахстан – погода на 6-8 октября
Общество
Служебная собака нашла гашиш у гражданки Узбекистана в Турк…
Общество
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс ра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]