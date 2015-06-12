Казахстанские звезды сдали кровь

Более 860 литров крови сдали известные казахстанцы в ходе акции "Будь супергероем – стань донором", проводимой Республиканским центром крови совместно с Обществом Красного Полумесяца и ОФ "Бауыржан" с 13 мая по 14 июня текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
В пресс-службе отметили, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все большее количество казахстанцев. Это – депутаты, звезды эстрады, спортсмены, политологи и все желающие.
"В этом году в акции участвовали: общественный деятель Мурат Абенов, продюсер Гульвира Иляхунова, певец Али Окапов, политолог Досым Сатпаев и многие другие известные личности. Всего с начала акции кровь сдали более 1,6 тыс. доноров", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, особенностью 2015 года стала акция HotBloodchallenge. По ее правилам, участники, сдав кровь, передают эстафету своим партнерам, коллегам или друзьям. В течение 24 часов они должны сделать то же самое, засняв процесс на видео. В случае отказа им необходимо будет внести пожертвование в ОФ "Бауыржан" в размере 10 долларов. Все собранные средства пойдут в дальнейшем на лечение онкобольных детей.
В преддверии Всемирного дня донора крови министр здравоохранения и социального здравоохранения РК Тамара Дуйсенова обратилась в своем блоге ко всем добровольным донорам крови со словами благодарности.
"Спасибо всем донорам за готовность спасти человеческую жизнь, за гуманность и благородство, за то, что они дарят надежду на жизнь людям. Особо я хочу отметить Александра Скаковского – Почетного донора СССР и Казахской ССР. За свои заслуги Александр Николаевич награжден медалью "Шапағат" и нагрудным знаком "Денсаулық сақтау ісінің үздігі". В 2003 году он вошел в Книгу рекордов Казахстана и занимает II место в мире по количеству донаций крови", – отметила министр.
Напомним, с 2005 года по инициативе министров здравоохранения мира 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день в выставочном комплексе "Атакент" в Алматы пройдет гала-концерт с участием казахстанских артистов и вручение донорам подарков и призов.