Казахстанский гвардеец спас ребенка в Костроме

Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Офицер Национальной гвардии МВД РК спас ребенка в российском областном центре - городе Кострома, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Как рассказали в Нацгвардии, подполковник Жандос Нурахметов прогуливался со своим ребенком по улице Галичская. Около дома № 51 он заметил на втором этаже мальчика лет 4-5, который с подоконника из открытого настежь окна выбрасывал вещи – игрушки, одежду, сумки.

«Я начал спрашивать у мимо проходящих жителей – кто что знает про этого ребенка и его родителей. Далее пытался вести беседу, чтобы мальчик зашёл внутрь и закрыл окно, однако он никак не реагировал. Через какое-то время подошла неравнодушная женщина и подсказала, что мальчик болен ДЦП. В это время ребенок пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я начала кричать сильней, чтобы услышали его родители, после чего принял решение забраться самому на второй этаж по трубе – подобравшись к окну, втащил мальчика в окно. Войдя с ним в квартиру, обнаружил, что дома больше никого нет. Тогда я вывел его на улицу и отдал на поруки жильцам этого дома, которые хорошо знают их семью», – рассказал офицер казахстанской Нацгвардии.

В пресс-службе отметили, что подполковник Жандос Нурахметов является слушателем Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в городе Кострома Российской Федерации.

На сегодня из Казахстана в этой академии обучается шесть курсантов, два слушателя и один адъюнкт. Подполковник Нурахметов поступал в 2022 году от воинской части 6654 (поселок Каракемер Алматинской области) Национальной гвардии РК, буквально в этом месяце заканчивает данное учебное заведение. Женат, является отцом полуторагодовалого сына.

 

 

#ребенок #спасение #гвардеец #Кострома

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