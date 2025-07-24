Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
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Команда Казахстана по таеквондо завершила выступление на Универсиаде-2025 в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Сообщается, что в заключительный день наша сборная отметилась двумя медалями.
Женский состав показал третий результат в командных соревнованиях. Медаль стране принесли Мария Севостьянова, Айша Адильбеккызы, Нурай Хусвинова.
Также Казахстан стал третьим и среди смешанных команд. На пьедестал поднялись Самирхон Абабакиров, Каблан Бейбарыс, Назым Махмутова, Айдана Сундетбай.
Отметим, что ранее Абабакиров завоевал "золото" в индивидуальных соревнованиях.
Таеквондисты завершили Универсиаду с 1 "золотом" и 7 "бронзами".