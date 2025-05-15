В какие страны Казахстан поставляет зерно

Сельское хозяйство
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С сентября по апрель 2024-2025 гг. поставки зерновых и муки в зерновом эквиваленте достигли почти 10 млн тонн, показав внушительный рост в сравнении с прошлым сезоном – на 37,4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ РК

Ежегодные объемы отгрузки составляют в среднем порядка 7-8 млн тонн.

В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай, что значительно повысило экспортные возможности: Казахстан может отправить за пределы страны до 12 млн тонн зерновых к концу года.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, главным достижением сезона стало расширение географии экспорта зерновых за счет выхода на нетрадиционные рынки.

«Высокий урожай зерновых в совокупности с комплексными мерами государственной поддержки сектора АПК, а также активность производителей сельхозпродукции стали стимулом для открытия новых направлений экспорта. После пятилетнего перерыва возобновлены поставки зерновых в Азербайджан, Грузию и Турцию. Растут отгрузки пшеницы твердых сортов в Италию. Сегодня Казахстан налаживает экспорт на такие нетипичные для нас рынки европейских стран, как Бельгия, Польша, Португалия, Норвегия, Великобритания. К нашему зерну проявляют интерес покупатели из Марокко и ОАЭ», - сообщил Азат Султанов.

До конца мая Продкорпорация завершит отправку первых 60 тыс. тонн пшеницы в Марокко. Уже заключен контракт на поставку пробной партии зерновых в объеме 15 тыс. тонн во Вьетнам.

Что касается традиционных рынков сбыта, то здесь отмечается высокая экспортная активность. Страны Центральной Азии, Афганистан, Турция, Китай существенно нарастили объемы импорта зерна и муки в зерновом эквиваленте сентябрь-апрель 2024-2025г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

  • Узбекистан — с 2,6 до 3,3 млн тонн (+28%)
  • Таджикистан — с 807,4 тыс. до 1,2 млн тонн (+44%)
  • Кыргызстан — с 116,6 тыс. до 278,1 тыс. тонн (в 2,4 раза)
  • Иран — с 54 тыс. до 889 тыс. тонн (в 16 раз)
  • Азербайджан — с 5 тыс. до 569 тыс. тонн (в 113 раз)
  • Афганистан — с 202 тыс. до 270 тыс. тонн (+34%).

Впервые за последние пять лет Казахстан восстановил отгрузку зерновых в Иран и Азербайджан, увеличив поставки в десятки раз. Особый интерес к растениеводческой продукции проявляет Китай. Несмотря на рост собственного производства, в соседней стране сохраняется устойчивый спрос на казахстанскую кормовую муку. Это создает дополнительные возможности для производителей зерна. С сентября по апрель 2024-2025 г. экспорт в КНР составил 1,8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 27% больше аналогичного периода прошлого аналогичного сезона.

#Казахстан #экспорт #зерно

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