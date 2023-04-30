Казахстанца признали лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по хоккею
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Во Франции завершился юношеский чемпионат мира в группе А первого дивизиона, по итогам которого сборная Казахстана заняла 1-е место и вышла в элиту юношеского хоккея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.
Лучшим вратарем турнира, а также лучшим игроком в составе сборной Казахстана, был признан голкипер Владимир Никитин.
Вратарь сыграл 3 матча на ноль, стал лидером по проценту отраженных бросков – 93,64% при коэффициенте надежности 1,5.