Казахстанца признали лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по хоккею

Во Франции завершился юношеский чемпионат мира в группе А первого дивизиона, по итогам которого сборная Казахстана заняла 1-е место и вышла в элиту юношеского хоккея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.