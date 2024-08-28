Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог

Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с заместителем министра транспорта Канады Аруном Тангараджем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стороны договорились об организации визита казахстанских дорожников в Канаду для изучения опыта по строительству автодорог.



Также, с руководством министерства транспорта Канады достигнута договоренность об установлении правовой основы для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Канадой.



Состоялись встречи с руководством канадских компаний по производству воздушных судов DeHavilland и Bombardier по обсуждению вопросов сотрудничества развития малой авиации.



Проведена встреча c президентом компании NDT Technologies Inc. По итогам встречи стороны договорились проработать вопрос сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Справочно:

«NDT Technologies Inc» является поставщиком интегрированных автоматизированных систем неразрушающего контроля (НК) и измерений, занимается проектированием, установкой и техническим обслуживанием автоматизированных систем, использующих технологии цифровой оптики, ультразвукового, вихретокового, электромагнитного и лазерного контроля.