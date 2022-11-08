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Экономика

Казахстанцы стали брать больше кредитов

Казахстанцы стали брать больше денег в долг. Об этом свидетельствуют данные Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Kazpravda.kz.

Так, кредиты физических лиц превысили отметку в 13 трлн тенге, увеличившись с начала года на 21,6%.

«Кредиты физических лиц составили 13,1 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2022 года на 2,5% (с начала текущего года рост на 21,6%).

Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,3% до 4,3 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов на 2,3% до 7,2 трлн тенге», – сообщили в АРРФР.

Кредиты экономике за сентябрь 2022 года выросли на 2,0% и составили 21,1 трлн тенге (рост с начала года – на 14,1% или 2,6 трлн тенге).

Кредиты юридическим лицам составили 8,0 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2022 года на 1,3%. С начала текущего года рост данного показателя составил 3,6% (за аналогичный период 2021 года – рост на 3,9%). В сентябре текущего года юридическим лицам было выдано займов на сумму 988 млрд тенге, что больше по сравнению с августом
2022 года на 1,5%.

Займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 2,7% до 3,3 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) – на 6,8% до 5,6 трлн тенге.

В отраслевой разбивке основная доля кредитов юридическим лицам приходится на промышленность (34,1%), торговлю (21,4%), строительство (7,6%) и транспорт (5,4%).

Собственный капитал банков снизился в сентябре текущего года на 0,7% до 4,9 трлн тенге. На 1 октября 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 17,6%, собственного капитала (к2) – 20,9%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора за сентябрь 2022 года выросли на 0,7% до 36,8 трлн тенге в результате увеличения вкладов клиентов на 4,1% до 29,4 трлн тенге (доля в структуре обязательств 80%). С начала текущего года обязательства банков выросли на 11,1%.

По состоянию на 1 октября 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банками второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 октября 2022 года составили 41,7 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 0,5% или
0,2 трлн тенге (рост с начала года – 10,9% или 4,1 трлн тенге). Рост активов произошел в результате увеличения ссудного портфеля на 2,3% или 509 млрд тенге. 

«Высоколиквидные активы составили 12,7 трлн тенге или 30,5% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме», – резюмировали в агентстве.

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