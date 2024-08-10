Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны

Общество
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В I полугодии постоянное место жительства, не выезжая за пределы страны, сменило 688,4 тыс. казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: wired.com

«Рост, к тому же, периоду 2023-го выглядит колоссальным - 73%. Так стоит ли удивляться рекорду по меньшей мере за пять лет.  Казалось бы, ничего не предвещало подобного резкого взлета. Три предыдущих года в январе-июне показатель держался приблизительно на одном уровне – в среднем 384 тыс. человек. Между тем в последний раз более-менее заметный рост наблюдался в 2021-м (+12%)», - говорится в публикации.

Внутренняя миграция бывает межрегиональной и региональной. Интереснее, конечно, взглянуть на первую. И тут тоже можно говорить о бурном росте – на 69%, до 306,8 тыс. человек. При этом в выигрыше от него остались лишь 4 региона, где сальдо (прибывшие минус выбывшие) оказалось положительным. А именно: Астана (+29,3 тыс.); Алматы (+15,8 тыс.); Шымкент (+4,6 тыс.); Алматинская область (+1,3 тыс.).

#казахстан #миграция #внутренняя миграция

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