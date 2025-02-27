Ключевые аспекты реформирования системы правосудия обсудили Токаев и Харрис

Руководитель IАСА высоко оценила проводимые в Казахстане правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелу Харрис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя Памелу Харрис, Касым-Жомарт Токаев поздравил ее с избранием на ответственный пост и выразил уверенность, что ее опыт придаст новый импульс деятельности организации.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы играют ключевую роль в построении правового государства.

«Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение Закона и Порядка в Казахстане. Мы убеждены, что верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Я считаю, что это очень важно для обеспечения стабильности и процветания нашей страны. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой», – сказал президент.

В свою очередь руководитель IАСА высоко оценила проводимые в Казахстане правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия. По ее словам, разделение функций Судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике.

Памела Харрис отметила, что Ассоциация нацелена на укрепление связей с Казахстаном, а также рассказала об активном участии представителей национальной судебной администрации в работе IАСА.

В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между судебными органами, перспективам применения цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве.