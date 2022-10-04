Когда достроят самый длинный мост Казахстана

В Казахстане появится самый длинный мост в масштабах страны. Переправу через Бухтарминское водохранилище обещают запустить в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».
Сейчас строители монтируют опоры. Изначально работы они вели с водных понтонов, но позже в корне изменили технологию и сейчас возводят конструкции с временного сооружённого технического моста. Подобная практика позволяет не сворачивать работы в шторм и непогоду.
Опоры с ледорезами монтируют на глубину до 40 метров и врезают в скальный грунт.
Со слов мостостроителей, в проекте использованы сверхпрочные материалы.
"Это будет безопасно потому, что здесь предусмотрены еще ледорубы, они в любом случае будут вдоль опор основного моста стоять, ну это во-первых, а во-вторых, мы здесь уже две зимы встретили, ледохода здесь нет как такового", - отметил заместитель директора подрядной организации Нигматулла Абдулхаков.
После ввода в эксплуатацию мост сможет принимать больше 20 тысяч автомобилей в сутки и обеспечит прямое транспортное сообщение сразу между тремя районами Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Строительство моста начали в июле 2021 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет приграничные районы с остальными регионами области, люди и грузы смогут передвигаться проще и быстрее.
Ожидается, что мост будет способствовать более тесным коммуникациям в обществе и улучшению качества жизни населения отдаленных регионов.