Когда достроят самый длинный мост Казахстана

В Казахстане появится самый длинный мост в масштабах страны. Переправу через Бухтарминское водохранилище обещают запустить в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас строители монтируют опоры. Изначально работы они вели с водных понтонов, но позже в корне изменили технологию и сейчас возводят конструкции с временного сооружённого технического моста. Подобная практика позволяет не сворачивать работы в шторм и непогоду.

Опоры с ледорезами монтируют на глубину до 40 метров и врезают в скальный грунт.

Со слов мостостроителей, в проекте использованы сверхпрочные материалы.

"Это будет безопасно потому, что здесь предусмотрены еще ледорубы, они в любом случае будут вдоль опор основного моста стоять, ну это во-первых, а во-вторых, мы здесь уже две зимы встретили, ледохода здесь нет как такового", - отметил заместитель директора подрядной организации Нигматулла Абдулхаков.

После ввода в эксплуатацию мост сможет принимать больше 20 тысяч автомобилей в сутки и обеспечит прямое транспортное сообщение сразу между тремя районами Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

Строительство моста начали в июле 2021 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет приграничные районы с остальными регионами области, люди и грузы смогут передвигаться проще и быстрее.

Ожидается, что мост будет способствовать более тесным коммуникациям в обществе и улучшению качества жизни населения отдаленных регионов.