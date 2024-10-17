Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ

Казахстан вышел в плей-офф чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, который в эти дни проходит в Абердине (Шотландия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olymic.kz

Фото: НОК РК

В рамках квалификации наши спортсмены выиграли у Финляндии, Кении, Германии, Уэльса, Украины. Единственное поражение перед заключительным матчем в группе Е нашей сборной нанесла Швейцария.

Сегодня, 17 октября, Казахстан сыграет против Бельгии, после чего будет готовиться к встречам плей-офф.

Страну на ЧМ представляют Абылайхан Жузбай, Тилсимай Аллиярова, Айдос Аллияр, Мерей Тастемир.

Отметим, что ранее сборная Казахстана никогда не преодолевала квалификацию на чемпионате мира среди смешанных команд.