Команда КВН "Каzахи" сыграет на встрече выпускников в Сочи

В 2018 году команда КВН "Каzахи" выступит в Сочи на игре "Встреча выпускников". Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной победе игроков в Летнем кубке в Астане, сообщил участник команды Малик Хасенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На следующий день после игры Александр Васильевич (Масляков – основатель и владелец телевизионного творческого объединения "АМиК – Прим. ред.) пригласил на обед и сказал: "Вы меня удивили! Вы – не старые, смешные", и официально пригласил нашу команду на игру, которая называется "Встреча выпускников", – поделился с журналистами шоумен.
Также он отметил, что на игре в следующем году соберутся вместе лучшие команды за всю историю КВН.
"Там сыграют Семен Слепаков в составе команды "Пятигорск", Михаил Галустян в составе "Утомленных солнцем" и многие другие. Жюри Летнего кубка посмотрели на нас со сцены и сказали: "Вы – настоящая команда". Не сборная людей, ставших успешными, а команда, которую любят зрители, которая может выигрывать", – добавил Хасенов.
Напомним, 1 июля впервые в истории Клуба веселых и находчивых Летний кубок КВН-2017 прошел в Астане. Традиционно в игре участвуют только чемпионы двух прошлых сезонов. В результате игры команда "Каzахи" заняла
первое место. "Серебро" досталось "Сборной Камызякского края по КВН", команда "Азия Mix" стали третьими, а "ГородЪ ПятигорскЪ" оказались на четвертом месте.