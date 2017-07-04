Команда КВН "Каzахи" сыграет на встрече выпускников в Сочи

Культура
Жания Уранкаева
Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
В 2018 году команда КВН "Каzахи" выступит в Сочи на игре "Встреча выпускников". Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной победе игроков в Летнем кубке в Астане, сообщил участник команды Малик Хасенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"На следующий день после игры Александр Васильевич (Масляков – основатель и владелец телевизионного творческого объединения "АМиК – Прим. ред.) пригласил на обед и сказал: "Вы меня удивили! Вы – не старые, смешные", и официально пригласил нашу команду на игру, которая называется "Встреча выпускников", – поделился с журналистами шоумен. 



Также он отметил, что на игре в следующем году соберутся вместе лучшие команды за всю историю КВН.

"Там сыграют Семен Слепаков в составе команды "Пятигорск", Михаил Галустян в составе "Утомленных солнцем" и многие другие. Жюри Летнего кубка посмотрели на нас со сцены и сказали: "Вы – настоящая команда". Не сборная людей, ставших успешными, а команда, которую любят зрители, которая может выигрывать", – добавил Хасенов. 



Напомним, 1 июля впервые в истории Клуба веселых и находчивых Летний кубок КВН-2017 прошел в Астане. Традиционно в игре участвуют только чемпионы двух прошлых сезонов. В результате игры команда "Каzахи" заняла первое место. "Серебро" досталось "Сборной Камызякского края по КВН", команда "Азия Mix" стали третьими, а "ГородЪ ПятигорскЪ" оказались на четвертом месте.


Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Аида Балаева: Креативные индустрии становятся частью новой …
Фильм «Авиатор» представили в рамках Фестиваля российского …
Визуальный голос общества
Государственный ансамбль танца «Салтанат» выступил в Башкор…

