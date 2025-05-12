Коммерческие соглашения на $5 млрд подписали Казахстан и ОАЭ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан – ОАЭ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Подписаны коммерческие соглашения на сумму около $5 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики. ОАЭ инвестировали в Казахстан более $4,3 млрд и являются ведущим торговым и инвестиционным партнером нашей страны в регионе Залива.

«Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank. Эти и другие совместные инициативы отражают глубину, эффективность и поступательное развитие наших двусторонних отношений», - сказал Глава государства.

В рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвященные развитию цифровых технологий, современным трендам в сферах финансов, урбанистики и «зеленой» экономики.

Параллельно прошел ряд встреч в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.

Делегацию ОАЭ на форуме представляли Департамент экономического развития Абу-Даби, торгово-промышленные палаты ОАЭ, а также ряд крупных компаний, включая Masdar, AMEA Power, Abu Dhabi Ports Group и другие.

На полях бизнес-форума «Казахстан – ОАЭ» были подписаны следующие коммерческие соглашения:

1. Соглашение об инвестициях по проекту строительства сахарного завода в Казахстане между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО QazaqArab Sugar;

2. Меморандум по строительству центра обработки данных между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акиматом г.Астаны и Presight;

3. Меморандум о сотрудничестве между Управлением образования города Астаны и Emirates Kazakhstan Education Investment Group;

4. Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты данных между Международным финансовым центром «Астана» и Abu Dhabi Global Market;

5. Соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки решений AIQ и обмена знаниями между ТОО «КМГ Инжиниринг» и AIQ;

6. Меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана НПП «Атамекен» и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;

7. Соглашение о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала «Курык» между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group;

8. Меморандум о сотрудничестве между АО СЭЗ «Морпорт Актау» и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;

9. Меморандум о взаимопонимании в сфере продвижения торговли и закупок агропродовольственной продукции между АО «Alel Agro» и LULU Group.

#президент #Акорда #ОАЭ

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