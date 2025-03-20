Конькобежец Евгений Кошкин выиграл золото на турнире в Нидерландах

Спорт
84

Ему не было равных на дистанции 100 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на крупном турнире Zilveren Bal в Леувардене (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz

Ему не было равных на дистанции 100 метров, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В финале Евгений Кошкин оказался сильнее Марека Кании (Польша) и Джордана Штольца (США), которые стали вторым и третьим соответственно.

Турнир традиционно проводится среди лучших спринтеров, добавили в НОК.

 

#турнир #золото #Нидерланды #Евгений Кошкин #конькобежец

Популярное

Все
Расстались с миллионами
Зоозащитники бьют тревогу
Как город лечить будем?
Игры номадов
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Опасайтесь пирамид!
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Помогать по зову сердца
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Ода бессмертной любви
Из «зоны» доступа
Большой и светлой дороги!
Установлен безвизовый режим
120 семей справили новоселье в Ленгере
Весна подарит вдохновение
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Психологической помощи нужны четкие критерии
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Число заказчиков растет
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казах…
Казахстанский нокаутер Евгений Егембердиев проведет бой в Р…
Хоккейный клуб «Айсулу» пробился в финал Европейской женско…
Камила Смагулова завоевала серебро на турнире по бадминтону…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]