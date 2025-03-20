Конькобежец Евгений Кошкин выиграл золото на турнире в Нидерландах

Ему не было равных на дистанции 100 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на крупном турнире Zilveren Bal в Леувардене (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz

Ему не было равных на дистанции 100 метров, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В финале Евгений Кошкин оказался сильнее Марека Кании (Польша) и Джордана Штольца (США), которые стали вторым и третьим соответственно.

Турнир традиционно проводится среди лучших спринтеров, добавили в НОК.