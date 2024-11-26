Корову продали за рекордные 4 млн долларов в Бразилии

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На аукционе в городе Фос-ду-Игуасу на юге Бразилии ее продали за 4,14 миллиона долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Предыдущая рекордсменка тоже была бразильянкой.

Мясная порода Nelore, к которой относится Carina, является главной породой бразильских фермеров. Покупателями рекордсменки стали четыре крупнейших в стране агрохолдинга, поставляющих говядину по всему миру.

Таких представителей породы содержат в шикарных условиях. Корова живет в отдельной комнате, пользуется услугами охраны и уборки 24 часа в сутки. У нее специальная диета - животное кормят лучшим силосом и сеном. Каждый день моют гипоаллергенным шампунем и выгуливают на улице. Снаружи стойла устанавливается специальная сетка, чтобы к корове не пробралось никакое дикое животное, в первую очередь змеи.

Предусмотрена даже периодическая стрижка. Когда такие рекордсменки, как Carina, выезжают на выставки, их уши смазывают подсолнечным маслом для дополнительной защиты и увлажнения.

Высокая стоимость Carina FIV do Kado объясняется тем, что такие, как она, являются генофондом своей породы. Она выступает в качестве донора биоматериала. Ежегодно специалисты извлекают до 800 яйцеклеток, которые потом оплодотворяются в лабораторных условиях. В дальнейшем этот биоматериал может использоваться как для выведения выставочных представителей породы, так и для производства дорогих сортов мяса.

В середине февраля 2025 года в Бразилии вступает в силу закон, позволяющий клонировать животных. Закон принимался, в первую очередь, в интересах развития сельского хозяйства страны и должен будет при соблюдении ряда жестких условий упростить доступ более мелких фермерских хозяйств к генофонду таких экземпляров, как Carina.