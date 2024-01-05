Кошанов отчитался перед президентом о работе Мажилиса

Президент, Мажилис, Парламент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщил Ерлан Кошанов, с начала сессии принято и направлено в Сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы «Нацфонд – детям», а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами. По поручению главы государства ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими.

Наиболее актуальные проекты законов проходят обсуждение на заседаниях Общественной палаты.

Президенту была представлена информация о том, что Мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.

Спикер Мажилиса также отметил возросшую активность партийных фракций и депутатов-одномандатников, что повысило уровень парламентских дискуссий. Депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений Главы государства по улучшению жизни людей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с деятельностью депутатов палаты в рамках парламентской дипломатии.

В завершение встречи глава государства положительно оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.

Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.

#мажилис #Токаев #работа #Кошанов #отчет

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