Крупные магазины бытовой техники продавали товар без необходимых документов

Крупные магазины бытовой техники продавали приборы без необходимых документов. Об этом заявил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Куаныш Еликбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Куаныш Еликбаев на брифинге в СЦК рассказал об основных итогах госконтроля в этой сфере.

«По факту продажи электробытовых приборов без документов об оценке соответствия к ответственности привлечены крупные реализаторы со штрафом в размере 600 МРП или более 1,8 млн тенге. Им выдано предписание об устранении нарушений», – заявил спикер.

Проведен также профилактический контроль в отношении 570 субъектов реализации ювелирных изделий. По словам Еликбаева, из них в 458 случаях выявлены нарушения.

«Данные реализаторы не прошли опробование, анализ и клеймение и продавали ювелирные изделия без клейма Казахстана и без подтвержденной в нашей стране пробы», – пояснил он.

В целом, по его данным, территориальными департаментами комитета технического регулирования и метрологии с начала года проведено 1 326 проверок. Выдано 122 предписания, вынесено 155 постановлений по делу об административном правонарушении. Сумма административных штрафов составила 140,6 млн тенге, что на 77% больше, чем за весь 2021 год.