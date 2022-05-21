Крышу сорвало на центральном стадионе в Шымкенте во время матча – видео

На центральном стадионе имени Кажымукана в городе Шымкенте во время матча сорвало кровлю с административного здания, сообщает Kazpravda.kz.

Видео инцидента широко разошлось в соцсетях. Виной всему стал сильный ветер.

Как прокомментировали в управлении физической культуры и спорта города Шымкента, ЧП произошло 21 мая вечером на центральном стадионе имени Кажымукана во время матча между командами "Ордабасы" и "Аксу". Матч начался в 21:00 часов, но его пришлось прервать. Из-за сильного ветра обрушилась крыша здания стадиона со стороны зрительной трибуны. К счастью, людей на площадке не было.

В свою очередь, как уточнили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса, порывы ветра до 20 метров в секунду сорвали кровлю с основного здания стадиона предварительно на площади 400 квадратных метров (общая площадь - 900 квадратных метров).

Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия прибыла также следственно-оперативная группа. По факту полицейские проводят досудебное расследование по уголовной статье "Недоброкачественное строительство". Назначены все необходимые экспертизы.

На месте происшествия сотрудники службы пожаротушения разбирают сорванную кровлю.