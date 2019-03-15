Лайфхак от полиции: как защитить себя от финансовых пирамид

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Полицейские Алматы дали несколько советов, как не вступить в финансовую пирамиду, передает Kazpravda.kz
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"Финансовая пирамида – еще один способ распространенного мошенничества. Система обеспечения дохода структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения доходов скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малоизвестный", – отметили в пресс-службе ДП Алматы.Меры безопасности
Чтобы не попасться на удочку мошенников нужно обращать внимание на:
– на наличие лицензии уполномоченного государственного органа (Национального банка РК), на осуществление приема депозитов;
– отсутствие определенного рода деятельности в организации, ее уставе, государственной регистрации;
– отсутствие гарантий сохранности вложенных денежных средств;
– обещание необоснованно высоких доходов за счет вкладываемых средств, превышающих средний уровень по рынку заимствований;
– обязательный вступительный взнос.