Литературный вечер "Абай ─ сатирик" прошел в Нур-Султане

Общество
Айдана Демесинова
Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Национальной академической библиотеке РК прошел литературный вечер "Абай ─ сатирик". О сатирических произведениях великого поэта рассказал заслуженный деятель Казахстана, лауреат Президентской премии Казахстана, известны сатирик и журналист Копен Амирбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Литературный вечер открыл известный певец Ерлан Ырыскали с песней Абая "Сегіз аяқ".





После Копен Амирбек предоставил сатирических стихов и рассказов хакима Абая.







Он отметил, что ученый Темирбек Кожакеев разделил на три группы сатирические произведения поэта: бытовые эпиграммы, сатирические стихи и произведения, критикующие отрицательные черты характера людей. Кожакеев приводил примеры сатирических стихотворений Абая. 





Заместитель директора библиотеки Алия Кожабекова отметила, что это не первое мероприятие, посвященное 175 летию великого мыслителя.  

"В этом году вся страна широко отмечает 175 летие великого Абая. Библиотека одна из первых начала проводить мероприятия, буквально 3 января мы уже открыли очень большую книжную иллюстративную выставку с редкими материалами, посвященную Абаю. В продолжении этого мероприятия в начале февраля прошли несколько циклов мероприятий в Праге, в Будапеште, Братиславе и в Берлине. Сегодняшнее мероприятие это продолжение 5 циклов мероприятий, посвященным творчеству Абая. Встреча проходит с писателем-сатириком Копеном Амирбеком. Мы хотели показать многогранность Абая. Абай - философ, Абай мыслитель, Абай поэт, Абай писатель. Сегодня показываем новую грань Абай - сатирик. Как он через сатиры высказывал свои основные жизненные принципы", - отметила Алия Кожабекова.


