Лучшие команды по настольному теннису определились на чемпионате РК

В Алматы проходит чемпионат Казахстана по настольному теннису. В третий день соревнования определились сильнейшие сборные команды по итогам финальных поединков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мужчины. Карагандинская область - Алматы 3:2
Алан Курмангалиев - Дастан Кенжигулов 3:0
Владислав Захаров - Айдос Кенжигулов 0:3
Амир Торгайбеков - Санжар Жубанов 0:3
Алан Курмангалиев - Айдос Кенжигулов 3:1
Владислав Захаров - Дастан Кенжигулов 3:2.
Женщины. Карагандинская область - Алматы 3:1
Жанерке Кошкумбаева - Анель Бахыт 1:3
Зауреш Акашева - Айя Алимбаева 3:0
Арай Ашкеева - Гузель Торшаева 3:2
Зауреш Акашева - Анель Бахыт 3:2
Мужчины, 3 место.
Восточно-Казахстанская область - Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сагантай Курмамбаев, Арнур Оралханов, Акнур Нуртазин
Шымкент - Бекулан Жамал, Ирисбек Артукметов, Бакдаулет Акимали, Нурдаулет Нугай, Сарвар Ирисалиев
Женщины, 3 место.
Западно-Казахстанская область - Гулчехра Хусейнова, Алсу Сапарова, Аружан Ильяс, Аружан Бекиш, Гаухар Алмагамбетова
Астана - Анастасия и Елизавета Лавровы, Алиса Цвигун, Динара Капанова, Алия Жанпеисова.