Лучшие команды по настольному теннису определились на чемпионате РК

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Алматы проходит чемпионат Казахстана по настольному теннису. В третий день соревнования определились сильнейшие сборные команды по итогам финальных поединков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужчины. Карагандинская область - Алматы 3:2

Алан Курмангалиев - Дастан Кенжигулов 3:0

Владислав Захаров - Айдос Кенжигулов 0:3

Амир Торгайбеков - Санжар Жубанов 0:3

Алан Курмангалиев - Айдос Кенжигулов 3:1

Владислав Захаров - Дастан Кенжигулов 3:2.

Женщины. Карагандинская область - Алматы 3:1

Жанерке Кошкумбаева - Анель Бахыт 1:3

Зауреш Акашева - Айя Алимбаева 3:0

Арай Ашкеева - Гузель Торшаева 3:2

Зауреш Акашева - Анель Бахыт 3:2

Мужчины, 3 место.

Восточно-Казахстанская область - Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сагантай Курмамбаев, Арнур Оралханов, Акнур Нуртазин

Шымкент - Бекулан Жамал, Ирисбек Артукметов, Бакдаулет Акимали, Нурдаулет Нугай, Сарвар Ирисалиев

Женщины, 3 место.

Западно-Казахстанская область - Гулчехра Хусейнова, Алсу Сапарова, Аружан Ильяс, Аружан Бекиш, Гаухар Алмагамбетова

Астана - Анастасия и Елизавета Лавровы, Алиса Цвигун, Динара Капанова, Алия Жанпеисова.

 

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