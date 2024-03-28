Люди на крыше, эвакуация вертолетами: Что происходит в Костанайской области

Военный вертолет подняли для эвакуации людей в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

Из аэропорта Костаная был поднят вертолёт МИ-8 КНБ. Экипаж борта направился к зимовке Сарыбас, где в спасении нуждались местные жители.

Также были спасены жители сёл Кызыл Жулдыз и Екидын. Их эвакуацию провели МЧС совместно с Минобороны, подняв их по лебёдке на военный вертолёт. Отмечается, что эвакуацию выполняли над водной поверхностью. Днём было вывезено 100 человек, из них 28 детей.

Для спасения людей и ликвидации аварий в город Аркалык Костанайской области направлены силы ДЧС ВКО.

«Этой ночью была проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и 9 зимовок Костанайской области. Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов министерства обороны. Спасено более 150 местных граждан, из них 63 несовершеннолетних. Люди на вертолётах были доставлены в эвакуационные пункты города Аркалык», - говорится в сообщении.

Также в МЧС отметили, что все работы идут под личным контролем министра.

В Западно-Казахстанскую область направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области, а также военнослужащие из Алматы.

Напомним, что в Актобе из-за подтоплений талыми водами был временно закрыт аэропорт, сейчас он работает в штатном режиме. В Акмолинской области ведутся противопаводковые работы, в селах Караоткель и Каражар откачивают воду.