МАЭК снова перестал работать

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Вчера на ТЭС ТОО "МАЭК" повторно отключился энергоблок, который ремонтировали ранее, передает Кazpravda.kz со ссылкой    на пресс-службу компании. 

Фото: maek.kz

Авария произошла в тот же день, когда завершился ремонт данного энергоблока, 6 июля, в 17:33. 

Напомним, что 3 июля, в 17:31, произошла вынужденная остановка  энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" из-за резкого увеличения подпитки на котле  (нагрузка 133 МВт).      

4 июля, в 21:50, после охлаждения данного энергоблока,  начались ремонтные работы, которые длились круглосуточно.      

6 июля завершены ремонтные работы данного энергоблока, в 05:51 энергоблок включен в работу.    

Однако в этот же день, в 17:33, на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине. 

В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта.

Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангыстау  в электроснабжении нет, также отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении.

Ремонт планируется начать 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.

#авария #ремонт #МАЭК

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