МАЭК снова перестал работать

Вчера на ТЭС ТОО "МАЭК" повторно отключился энергоблок, который ремонтировали ранее, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: maek.kz

Авария произошла в тот же день, когда завершился ремонт данного энергоблока, 6 июля, в 17:33.

Напомним, что 3 июля, в 17:31, произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).

4 июля, в 21:50, после охлаждения данного энергоблока, начались ремонтные работы, которые длились круглосуточно.

6 июля завершены ремонтные работы данного энергоблока, в 05:51 энергоблок включен в работу.

Однако в этот же день, в 17:33, на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине.

В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта.

Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангыстау в электроснабжении нет, также отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении.

Ремонт планируется начать 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов.