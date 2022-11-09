Превратились в ХОЗУ при акиматах – депутат требует ликвидировать социально-предпринимательские корпорации

Депутат Мажилиса Дания Еспаева считает, что социально-предпринимательские корпорации неэффективны и их нужно ликвидировать. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее мнению, несмотря на то, что основной целью СПК изначально обозначалось содействие экономическому развитию регионов, по факту эти корпорации превратились в хозяйственные ведомства при акиматах, распоряжающиеся средствами стабилизационного фонда.

«12 октября нами был направлен депзапрос Правительству о необходимости ликвидации СПК и передаче всех видов их деятельности в конкурентную среду. (...) Правительство заявило, что СПК планируют переформатировать в региональные институты развития, задачами которого будут являться содействие местным исполнительным органам в создании условий для повышения конкурентоспособности региона. Фракция «Ак жол» считает, что ответ Правительства не решает поставленные в нашем запросе проблемы», – подчеркнула Еспаева.

Депутат констатировала, что ряд СПК страны совершали антиконкурентные действия при предоставлении земельных участков.

«В большинстве СПК, вместо создания новых производств и инновационного продукта, распространилась массовая выдача участков под строительство ресторанов, торговых домов, автозаправочных станций, автомоек, коттеджных городков, многоквартирных домов без конкурсных отборов, объявлений и отбора, кулуарно – в кабинетах акиматов.

Между тем, статья 48 Земельного кодекса предусматривает возможность выделения участков через СПК исключительно для реализации инвестиционных или инновационных проектов, к которым Предпринимательский кодекс относит только производство или создание нового продукта», – сказала мажилисвумен.

Так, по информации Еспаевой, за три года акимат Астаны через торги выдал всего 6 земельных участков, а без конкурса – 889. Последний аукцион датируется 2020 годом.

«При выдаче участков для строительства домов каждое СПК самопроизвольно определяет размер и вид возмещения за участки. В городах Астана, Алматы СПК взымает 2,5%, СПК Ертыс – 90% от объема строительства жилья. Между тем, полученные от застройщика жилые помещения, в обход государственного жилфонда, напрямую распределяются среди работников акиматов и СПК. Так, за 14 участков в районе дипгородка столицы СПК «Астана» уже получил 13 квартир в ЖК бизнес-класса «Atlant», из которых 8 проданы, а 5 переданы сотрудникам СПК и акимата. Есть факты, когда земли в центре столицы доставались застройщикам по 2,4 млн. за сотку – таких проектов в столице 216», – привела данные Еспаева.

Другим распространенным способом внеконкурсного распределения земельных участков является реализация проектов по строительству жилья на территории специальных экономических зон (СЭЗ).

«Несмотря на то, что действующий закон о СЭЗ исключает возможность реализации проектов по строительству жилья, в перечень приоритетных видов СЭЗ, находящихся в городах Астана, Туркестан и Актау включено строительство жилья. Отбор участников тоже проходит без конкурса. Из 118 проектов строительства жилья 55% реализуется одной компанией. На территории СЭЗ «Астана» из 215 проектов, только 80 связаны с созданием производств на сумму 38 млрд. тенге, остальные 135 проектов на 3,4 трлн. тенге или 99 % – это строительство жилья и зданий. Это означает, что действующее СПК и СЭЗ в основном занимаются коммерческими проектами по строительству жилья, используя для этого бюджетные и земельные ресурсы государства. При этом, безвозмездное получение участков, освобождение от налоговых и таможенных сборов на территории СЭЗ никак не отражается на конечной стоимости жилья», – сказала депутат, отметив, что аналогичная ситуация по выдаче земельных участков для жилищного строительства наблюдается и у других СПК.