Марафон в честь Т.Бигельдинова пройдет в Астане

В этом году исполняется 101 год со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Талгата Бигельдинова. В честь этой даты общественная организация «Atamnyn Amanaty» при поддержке Министерства обороны РК и акимата Астаны планирует 19 августа провести марафон «101 год – 10.1. км» в Триатлон-парке столицы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

В нем могут участвовать как профессиональные марафонцы, так и спортсмены-любители. Это связано с тем, что помимо самой длинной дистанции учитывается также четырехкилометровая короткая дистанция для любителей и возраст участников.

Перед началом соревнований военнослужащие видов и родов войск Вооруженных Сил РК, Нацгвардии и КНБ совершат почетный круг по маршруту забега. Этот день является двойным праздником для казахстанских военных летчиков. 25-летие ВВС РК совпадает с Днем рождения Героя.

Это дань памяти не только славному казахскому герою, но и каждому бойцу, погибшему и пропавшему без вести во Второй мировой войне.

В ходе марафона наряду с городскими творческими коллективами выступят военные ансамбли Министерства обороны РК, Национальной гвардии МВД, личный состав роты почетного караула продемонстрирует свое профессиональное мастерство. Победители будут награждены медалями имени батыра и ценными призами.