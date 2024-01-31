Массовый сбой произошел в Рунете

Он затронул и работу маркетплейсов, работающих в Казахстане

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Накануне пользователи пожаловались на то, что не могут открыть сайты в доменной зоне RU, передает Kazpravda.kz

Казахстанцы заметили, что не работают российские маркетплейсы, приложения и другие сайты. Российские СМИ сообщили о массовом сбое в Рунете, не были доступны банковские приложения, маркетплейсы и другие сервисы. Как выяснилось, техпроблема возникла у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC).

Как сообщил позже ТАСС, техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в доменной зоне, устранена. Об этом говорится в сообщении координационного центра доменов RU/РФ.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.