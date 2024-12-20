Мать с раздетым ребёнком на улице засняли очевидцы в Хромтау

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Хромтау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Установлено, что ребенок выбежал на улицу раздетым, мама вела его домой. Сообщается, что с родителями ребенка проведена профилактическая беседа.

Ранее видео, сделанное очевидцами, опубликовали в паблике.

«Вчера, приблизительно в 7-8 вечера, нерадивая мать вела своего ребёнка раздетого (на улице буран, шел снег, ветер и мороз)! Ребенок шёл в носках, трусах и футболке, причитал «Мама, мама, мама». В то время, мать держала и вела его, сама была в пуховике, шапке! Рядом проходящая женщина сказала: «он же себе всё отморозит», – пояснил автор видео.