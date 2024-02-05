Маулен Ашимбаев обозначил приоритеты развития бочча в Казахстане

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
Редактор

Председатель Сената парламента РК, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в заседании, посвященном перспективам развития паралимпийского бочча, передает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат, А.Байжуманов

На повестке – усиление совместной работы республиканской Федерации с региональными представительствами и обсуждение новых проектов.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране предпринимаются комплексные меры по формированию инклюзивной, безбарьерной среды и созданию равных возможностей для граждан. Результатом системной и целенаправленной работы стало открытие федераций в регионах Казахстана и их активное вовлечение в популяризацию бочча.

– Усиление региональной работы расширит поддержку наших параспортсменов и улучшит отбор для национальной сборной по бочча. Поставленная задача обусловлена вступлением нашей страны в Международную федерацию бочча в прошлом году. Это является важным достижением нашей общей работы. Единая стратегия развития Федерации и региональных федераций на ближайшие четыре года позволит получить лицензии для участия наших боччистов в паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году, – отметил президент Казахстанской Федерации бочча.

В предстоящий период, как отметил Маулен Ашимбаев, стоят новые задачи по дальнейшему повышению статуса бочча и подготовки спортсменов. Руководитель республиканской федерации бочча обозначил три приоритетных направления работы для развития этого вида спорта в Казахстане.

– В первую очередь, важно раскрыть потенциал параспортсменов, обеспечить их условиями для достижения высоких результатов в состязаниях, установления международных рекордов. Важно развивать тренерский состав, повышая его квалификацию через тренинги и изучение международного опыта. Второе направление – «Бочча для всех». Это инклюзивный подход, помогающий социализации людей с инвалидностью, яркий пример инклюзивного и интегрированного подхода в спорте. Бочча доступна для разных групп людей. В-третьих, очень важно способствовать развитию бочча в регионах. Уверен, в этом большую роль сыграют региональные федерации, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Также участники заседания обсудили актуальные вопросы дальнейшего содействия развитию бочча, в частности вопросы аккредитации федераций, финансирования, улучшения инфраструктуры и усиления информационно-просветительской работы.

В ходе заседания с докладами о результатах деятельности и планах региональных федераций по бочча выступила генеральный секретарь федерации Нургуль Ульжекова. Также было отмечено, на сегодняшний день в Национальную сборную по бочча вошел 41 спортсмен из 11 регионов страны (города Астана, Алматы, Шымкент, Карагандинская, Павлодарская, Жетысу, Жамбылская, Мангистауская, Абай, Актюбинская, Атырауская области).

#Спорт #Маулен Ашимбаев #бочча

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