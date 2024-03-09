Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Спорт
44

Состояние «Его Воздушества» оценивается в 3,75 миллиарда долларов США, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Sportico обновил рейтинг самых богатых спортсменов в истории, сообщает Sports.ru.

Топ-50 атлетов заработал 50 миллиардов долларов с учетом инфляции и 35,5 миллиарда без учета инфляции к концу 2023 года.

В рейтинге представлены 9 видов спорта и спортсмены из 17 стран. Наиболее широко отметились игроки НБА – 12 человек.

Серена Уильямс – единственная женщина в списке (40 место, 630 миллионов долларов).

Состояния оценивались с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.
Дополнительно учтена прибыль от долей в спонсорских компаниях при их продаже. Не учтены доходы от обычной инвестиционной деятельности.

Во внимание приняты заработки во время карьеры и после ее завершения.
Топ-20 рейтинга (доходы скорректированы с учетом инфляции):

1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов США

2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд

3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд

4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд

5. Леброн Джеймс – 1,7 млрд

6. Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд

6. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд

8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд

9. Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд

10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд

12. Михаэль Шумахер («формула-1») – 1,36 млрд

13. Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд

14. Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд

15. Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд

16. Неймар (футбол) – 1,01 млрд

17. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 955 миллионов

18. Майк Тайсон (бокс) – 905 млн

19. Льюис Хэмилтон («формула-1») – 880 млн

20. Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн
 

#Спорт #баскетбол #Майкл Джордан

Популярное

Все
Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше
Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
На побережье Каспия горит камыш
Назначен завотделом по коммуникациям администрации президента
Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок
Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку
Защиту от обледенения самолетов придумали ученые в Казахстане
Китайские тайконавты успешно завершили выход в открытый космос
Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки
S&P подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3»
В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге
Студент спасся от грабителей, забежав в магазин
«BIRLIK» – и этим все сказано
Более 2,3 тыс. человек вышли на уборку снега в столице
В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
Ответственность перед предками и потомками
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Читайте также

"Манчестер Сити" сотворил историю в Лиге чемпионов
Сакен Бибосынов выиграл второй бой на лицензионном турнире …
СМИ: Франция сократила число зрителей на открытии Игр-2024,…
Смену капитана женской сборной по теннису прокомментировали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]