Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

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Sportico обновил рейтинг самых богатых спортсменов в истории, сообщает Sports.ru.

Топ-50 атлетов заработал 50 миллиардов долларов с учетом инфляции и 35,5 миллиарда без учета инфляции к концу 2023 года.

В рейтинге представлены 9 видов спорта и спортсмены из 17 стран. Наиболее широко отметились игроки НБА – 12 человек.

Серена Уильямс – единственная женщина в списке (40 место, 630 миллионов долларов).

Состояния оценивались с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.

Дополнительно учтена прибыль от долей в спонсорских компаниях при их продаже. Не учтены доходы от обычной инвестиционной деятельности.

Во внимание приняты заработки во время карьеры и после ее завершения.

Топ-20 рейтинга (доходы скорректированы с учетом инфляции):

1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов США

2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд

3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд

4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд

5. Леброн Джеймс – 1,7 млрд

6. Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд

6. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд

8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд

9. Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд

10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд

12. Михаэль Шумахер («формула-1») – 1,36 млрд

13. Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд

14. Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд

15. Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд

16. Неймар (футбол) – 1,01 млрд

17. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 955 миллионов

18. Майк Тайсон (бокс) – 905 млн

19. Льюис Хэмилтон («формула-1») – 880 млн

20. Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн

