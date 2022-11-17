McDonald's временно закрывает свои рестораны в Казахстане

McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов, сообщает Kazpravda.kz на официальный сайт компании в РК.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», – сообщается на сайте компании.

Компания ТОО «Food Solutions KZ» работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald’s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае, Караганде.