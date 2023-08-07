Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами"
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Аргентинец открыл счет на шестой минуте игры.
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом в матче 1/8 финала Кубка лиг с американским "Далласом", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Команды играют на стадионе "Тойота Стадиум" во Фриско (штат Техас, США).
Аргентинец открыл счет на шестой минуте игры. Ему ассистировал Жорди Альба.
Таким образом, Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами". Теперь в активе аргентинца шесть мячей в составе американской команды.