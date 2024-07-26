Местный бизнес будет в приоритете при проведении госзакупок

В новом Законе «О государственных закупках», который вступит в силу в 2025 году, закреплены меры по демонополизации строительного рынка. В частности, при расчете условных скидок будут увеличены объемы ценовых критериев в виде территориального признака, сообщил спикер. Так, местный предприниматель получит в конкурсе один дополнительный балл. Это довольно большое преимущество, если учесть, что для победы в госзакупках нужно набрать десять баллов.

– Это поспособствует равномерному и справедливому распределению объемов государственных закупок и исключению монопольного положения отдельных крупных компаний республиканского значения, – отметил Даурен Кенбеил.

Сама же рейтингово-балльная система государственных закупок используется уже давно. Она исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым снижая коррупционные риски.

– Поскольку победитель определяется автоматически на основании данных информационных систем госорганов, итоги закупок обжалованию не подлежат. Срок проведения конкурса не превышает 29 дней, – рассказал спикер.

С 1 сентября 2023 года с использованием данной системы проводится закуп строительно-монтажных и проектных услуг, с 1 февраля текущего года на этот принцип также переведены услуги технического надзора.

– Что касается новшеств: в целях повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг и поддержки отечественных производителей законом в систему государственных закупок введены положения, касающиеся заключения EPC и оффтейк-контрактов «под ключ», что усиливает ответственность поставщиков. В свою очередь, в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, касающиеся пересмотра административной ответственности в сфере госзакупок, – рассказал вице-министр.

Кроме того, планируется разработать неценовые критерии выбора поставщика за счет широкого использования данных информационных систем госорганов.

– В целях повышения квалификации участников планируется проводить закупки среди поставщиков с соответствующей репутацией. Информация о них формируется с использованием различных баз данных. Это позволяет осуществлять автоматичес­кий подбор поставщиков для всех видов закупок, синхронизировать критерии цены и качества, – отметил Даурен Кенбеил.

Внесено в документ также внедрение общественного мониторинга, особенно по работам, связанным со строительством. Со стороны заказчика контроль за надлежащим исполнением договора является одним из важных условий повышения качества строительства. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, а также привлечение общественных советов к мониторингу исполнения.

– Одна из проблем в сфере государственных закупок – длительность процедур. Наличие в действующем законе прямых норм, регламентирующих сроки, не позволяет предусмотреть их на уровне правил. На сегодняшний день срок проведения конкурса составляет около двух месяцев. В связи с этим будут пересмотрены сроки проведения процедур и сокращены сроки проведения конкурса, – сообщил вице-министр.

Кроме того, законом предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг – до 500 МРП. Для сельских акиматов с учетом предложений порог приобретения товаров, работ, услуг увеличен с 3 000 до 4 000 МРП.

Если для участия в конкурсе подана хотя бы одна заявка, отвечающая квалификационным требованиям, аукцион будет считаться состоявшимся.

Таким образом, новый Закон «О государственных закупках» позволит повысить качество закупаемых товаров, работ, услуг, усилить ответственность поставщиков и поддержать отечественных товаропроиз­водителей, резюмировал спикер.