Между главой государства и японским премьером состоялся телефонный разговор

Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: Акорда

В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония».

Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.