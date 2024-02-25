Михаил Шайдоров первенствовал в Тильбурге

Казахстанец обошел двух соперников из Японии, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup, сообщает Минтуризма и спорта РК.

В короткой программе Михаил, набрав 85.75 балла, находился на 2-м месте. Став лучшим в произвольной программе (270.59 очка), наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла.

«Серебро» на счету японца Тацуя Цубоя, «бронза» у другого фигуриста из Японии Казуки Томоно.

В турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.