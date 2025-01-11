Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых

Сельское хозяйство
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По оперативным данным акиматов областей, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе, передает Kazpravda.kz

Фото: eldala.kz

Заявления о расхождении данных USDA и МСХ РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности, заявили в МСХ республики.

«Так, 18 млн тонн, которые собрал Казахстан по данным подразделения министерства сельского хозяйства США (USDA), – это данные по урожаю пшеницы, а 26,7 млн тонн по данным МСХ РК – это данные по урожаю зерновых и зернобобовых культур (ячмень, овес, горох, чечевица и др.), включая пшеницу. Необходимо отметить, что в своих официальных сообщениях МСХ РК постоянно раскрывало данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистике нормальная практика», - отмечается в сообщении.

По оперативным данным акиматов областей, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе.

Вместе с тем согласно статистической форме «О сборе урожая сельскохозяйственных культур» данные представляются сельхозтоваропроизводителями 1 раз в год по месту своего нахождения в органы статистики.

Итоговые данные будут опубликованы на сайте Бюро национальной статистики РК в начале февраля. При этом данные в первоначальном весе могут отличаться от итоговых данных в среднем с учетом рефакции.

«Аргументы к тезису о завышенных данных по урожаю 2024 года включают снижение урожайности вследствие паводков, хотя в зону затоплений попали незначительные площади сельхозземель, ущерб от затоплений комиссия подтвердила на 3,8 тыс. га. Кроме того, большинство почв быстро впитывают влагу, а ее достаточный объем способствует высокому урожаю. Другие аргументы, такие как нехватка удобрений и сельхозтехники также несостоятельны», - отметили в ведомстве.

Благодаря оказываемой господдержке наблюдается положительная динамика по внесению минеральных удобрений. Так, за 5 лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза с 600 тыс. тонн в 2020 году до 1,2 млн тонн в 2024 году (объемы субсидий за этот период выросли в 1,7 раз с 27,3 до 46,4 млрд тенге)

«МСХ РК стремится к прозрачной и объективной статистике в отрасли, с этой целью в 2024 году совместно с БНС провели большую работу по сокращению приписок, а также министерство постоянно выступает с инициативой отхода от индикаторов ВВП отрасли в оценке качества работы МИО. Настоятельная просьба доверять официальным материалам, внимательно относится к выбору источников информации и авторов», - подчеркнули в министерстве.

#Казахстан #опровержение #урожай #зерновые #манипуляции

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