Минтруда создана спецкомиссия для расследования причин группового несчастного случая в шахте в ВКО

Фото: Минтруда РК

Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) создана комиссия по проведению специального расследования группового несчастного случая, произошедшего на руднике в Восточно-Казахстанской области, повлекшего гибель 4 человек.

Комиссию возглавил главный государственный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Батырбек Кизатов, в ее состав вошли представители территориальных департаментов комитета промышленной безопасности МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, работодателей и работников.

Коллектив МТСЗН приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Несчастный случай произошел 31 августа в поселке Алтайский Восточно-Казахстанской области, в шахте «Иртышская» Иртышского рудника ТОО «Востокцветмет» при пересменке были обнаружены 4 тела работников с признаками отравления неизвестным веществом.

Двое – работники ТОО «Востокцветмет»:

– проходчик Бакытов А.Б., 1894 г.р.;

– проходчик Кенесбаев А.Б., 1989 г.р.

Двое – работники подрядной организации ТОО «Шахтстрой Инжиниринг»:

– проходчик Жайргазин А.Т., 1978 г.р;

– проходчик Кусаинов А.К., 1983 г.р.

Еще один работник ТОО «Востокцветмет», проходчик Камбаров А.К. госпитализирован в больницу.

Комиссией будут установлены причины несчастного случая.