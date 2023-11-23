"Мириться с этим невозможно" – Токаев о происходящем в Газе

Президент, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходящем в Минске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Belal Khaled / Anadolu / Getty Images

В своем выступлении президент Казахстана отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряженной складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.
 

#Токаев #сессия #выступление #заявление #ОДКБ #Газа

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