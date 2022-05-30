Молодая девушка разбилась насмерть после падения с 12 этажа в Петропавловске

Полицией начато досудебное расследование по факту суицида 17-летней жительницы Петропавловска, передает Kazpravda.kz.

"30 мая около 5 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что с 12 этажа дома по улице Жамбыла в Петропавловске выпала девушка. 17-летняя горожанка скончалась на месте происшествия", – сообщила пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в рамках досудебного расследования.

