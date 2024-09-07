Молодежь нужно готовить к семейной жизни

Глава этой семьи Жасулан Куттыгалиевич – семейный психолог, ментор, основатель Академии отношений JJS. Вместе с супругой они создали свою модель воспитания «Женімпаз – победитель». Главная их задача – эффективно раскрыть потенциал ребенка на основе индивидуального подхода.

Отметим, что подготовка и участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» еще больше сплотили дружную семью, которая выступила как единая энергичная команда, успешно пройдя все отборочные этапы и заняв первое место в Наурызбайском районе. К каждому выступлению они готовились основательно – создавали образы, писали сценарий, подбирали костюмы. При этом задействованы были и дети. Их в семье трое. Адиль – ученик 10- го класса лицея «Білім-Инновация», Адия учится в 9-м классе, недавно выиграла Гран-при на международном научном конкурсе в Тунисе среди представителей 50 стран, а маленькая Айша только пошла в 1-й класс.

– Мы всегда общаемся за столом, обсуждаем, как у всех прошел день, отмечаем достижения каждого ребенка, – рассказывает Жасулан Сейткалиев. – Наша задача – подготовить их к самостоя­тельной жизни. Еще в раннем детстве мы выявили у всех сильные стороны и стараемся их развивать и поддерживать. Считаю, что каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего.

Более пяти лет супруги активно ведут тренинги в школах, беседуют с родителями, детьми и учителями о том, как важно взращивать собственные семейные ценности. Жасулан даже соз­дал Совет отцов, проводит там семинары, рассказывая о роли мужчины в семье, обществе.

Примечателен жизненный путь самого главы семьи, который после девяти лет успешной дипломатической карьеры кардинально поменял сферу своей деятельности. Такой резкий поворот в судьбе, по его словам, произошел из-за личностного кризиса. Казалось бы, работал консулом, достиг больших успехов, но модель семьи, которую он построил в своем представлении в молодости, на практике не работала, начался разлад в отношениях.

– Обратились к семейному психологу, и тогда для себя я понял, что не надо никого винить, а нужно развиваться самому. Возможно, это произошло, потому что не был подготовлен к семейной жизни. И вот я стал изучать психологию отношений. Все больше погружался в тему педагогики, прошел различные курсы, тренинги, семинары, – продолжил эксперт по семейным отношениям.

По словам Жасулана Куттыгалиевича, они осознали ценность семьи и поняли, что развод – это не выход. Но как передать этот опыт другим? Для начала рассказывали об этом в кругу родственников, семейных друзей, а через какое-то время начали работать консультантами по семейным отношениям. Завели свою страницу в социальных сетях, выходили в качестве спикеров на ТВ, радио, но в большинстве случаев о них узнавали через сарафанное радио. Так к ним стали обращаться семьи даже из других городов. В итоге создали свою Академию отношений.

– Мы стремимся к тому, чтобы сохранить семьи, так как сами прошли через этот опыт и понимаем всю глубину проблемы, – делится он, добавляя, что при вступлении в брак молодые люди больше ориентируются на чувства, эмоции. Многие влюб­ленные даже и не задумываются о планировании семьи, о финансовых вопросах. Их не принято обсуждать открыто. А ведь к семейным отношениям нужно готовиться заранее.

Большинство проблем, по мнению специалиста, состоит в том, что у супругов отсутствуют навыки коммуникации, нет эмпатии, они не способны понять эмоции другого человека, услышать иное мнение. Большое влияние также оказывают другие члены семьи. Как результат во многих семьях попытка разобраться в проблеме заканчивается руганью, обвинениями в адрес друг друга.

– Мы с супругой помогли укрепить и сохранить тысячи семей. Развод – это самая большая победа дьявола, потому что распад семьи накладывает отпечаток на жизнь детей. Это не проблема двух людей, а проблема целого поколения. Развод разрушает в глазах детей образ семьи, что впоследствии сказывается на их собственных семьях. Уже 14 лет несу эту мысль в общество, чтобы сирот при живых родителях стало меньше. Мы именно та пара, для которой семья – это ценность номер один в жизни, – отмечает Жасулан Сейткалиев.

К слову, на днях прошла очередная встреча психологов с учениками 10–11-х классов. Учитывая, что современная молодежь не приемлет скучных лекций и назиданий, супруги нашли оптимальный вариант общения с ними – интерактив и тренинги.

– Наша цель – донести информацию на их языке. Провели встречу в игровом формате между двумя командами, чтобы они понимали, насколько важно умение коммуницировать. Возможно, молодые люди, которые создают семьи, не понимают, что это еще и большая ответственность за их отношения и за будущее детей. У мужчин на первом месте должна быть ответственность, у женщин – осознанность, доброта. Очень важно готовить молодых людей к семейной жизни. И прежде всего родителям надо грамотно выстраивать свои отношения, чтобы дети чувствовали любовь между ними. Жизненная школа в том и состоит, чтобы быть примером для своих чад. Я стал психологом не для того, чтобы советовать, а, в первую очередь, для сохранения своей семьи, пройдя через этот опыт, решил им делиться с другими людьми, – подытожил мой собеседник.