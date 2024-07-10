Перцовый баллончик распылили на водителя автобуса в Астане

Инцидент между водителями маршрутного автобуса и автомобиля «Киа» произошел на улице Калдаякова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДП Астаны, водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся.