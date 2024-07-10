Перцовый баллончик распылили на водителя автобуса в Астане
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Инцидент между водителями маршрутного автобуса и автомобиля «Киа» произошел на улице Калдаякова, сообщает Kazpravda.kz
По информации ДП Астаны, водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся.
«В ходе розыскных мероприятий 37-летний водитель «Киа» был задержан, автомашина помещена на коммунальную стоянку. Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток», – сообщили в правоохранительных органах.