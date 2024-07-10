Перцовый баллончик распылили на водителя автобуса в Астане

Происшествия, Столица
114
Дана Аменова
Корреспондент

Инцидент между водителями маршрутного автобуса и автомобиля «Киа» произошел на улице Калдаякова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДП Астаны, водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся.

«В ходе розыскных мероприятий 37-летний водитель «Киа» был задержан, автомашина помещена на коммунальную стоянку. Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток», сообщили в правоохранительных органах. 

 

 

#Астана #водитель #арест #автобус #баллончик

Популярное

Все
Уличные танцы завоевывают все больше поклонников в Петропавловске
Спасатели привлекли внимание к теме безопасности на воде
Все пострадавшие от паводка кокшетаусцы получили ключи от квартир
Для развития отечественной науки открылись новые возможности
Школы оснастят отечественной мебелью
Нашлась опора для автобанов
Коллаборация во имя научных достижений
Астанинский саммит ШОС: цели определены, результаты достигнуты
Страны ШОС взаимодействуют друг с другом по различным направлениям
На страже психического здоровья казахстанцев
Книжный праздник на Аллее писателей
Двадцать семей в Косшы получили квартиры
Парламентарии обсуждают с избирателями насущные проблемы
Гражданское общество в действии
Под звук домбры и танец дронов
В рамках реализации республиканской программы «Единство в многообразии» состоится около 100 мероприятий
Закон Республики Казахстан
Главный приоритет – доверие избирателей
Закон Республики Казахстан
В Кубке лиги без потерь идет лишь столичный «Женис»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Сколько в Казахстане проживает людей
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Кто из выпускников Астаны может получить соцпомощь на обуче…
Более 160 проектов вошли в реестр социального предпринимате…
«Таза Қазақстан»: в Астане прошла экологическая ярмарка
Подросток «заминировал» ЦУМ в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]