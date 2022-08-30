Просто должна быть!

Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас.

Запах истории

Тем, кто все еще представляет архивные хранилища как мрачные подземные бункеры, пора проститься с этим стереотипом. К примеру, в Архиве Президента Республики Казахстан фонды «живут» в многоэтажной белоснежной пристройке, и сотрудники обычно говорят «спустить документы в читальный зал» и «поднять их в хранилище».

Нам нужно на четвертый этаж, где все готово к встрече с настоящим раритетом – первым изданием второй Конституции независимого Казахстана. Честно сказать, для нас с фотокором это событие. Для Конституции, возможно, тоже – ведь она давно не покидала свое место в коробке на длинном стеллаже, хотя без малого 30 лет все правила жизни большой страны исходят именно из нее.

На обитой металлом двери в хранилище № 3 натрафаречено строгое предупреждение: фото не снимать, телефоном не пользоваться. Это обычные меры безопасности на особо охраняемом объекте, как и другие стандарт­ные нормы.

– В хранилищах всегда стабильно прохладно и в меру влажно: 17–19 градусов и 50–55% влажности, – говорит руководитель службы обеспечения сохранности, учета и цифровизации архивных документов Гаухар Бекишева и указывает на стену с психрометром.

Кроме этих приборов парамет­ры искусственного микроклимата контролируют электронные датчики, компьютер и живой оператор. Все это действительно жизненно важно для архивных материалов.

– Большая часть наших фондов – бумажные документы, – уточняет Гаухар Оразаевна. – Они чувствительны к большинству внешних воздействий, особенно солнечному свету, высокой температуре, влаге, поэтому в любом архивном учреждении вам назовут одни и те же оптимальные условия хранения.

И скорее всего, там будет точно такой запах. Так пахнет во всех архивах мира, а еще в библиотеках и канцеляриях. Наверное, это аромат благородно стареющей целлюлозы, которой посчастливилось войти в историю человечества.

Обаяние скромности

– Не ожидал, что она такая… простенькая, – Айтжан, наш фотокор, сейчас снял с языка мое первое впечатление от представленного документа.

Ну да, совсем без пафоса – ни дорогой кожи, ни тяжелого оклада, ни витиеватого тиснения. Подлинник Конституции Рес­публики Казахстан 1995 года по внешнему виду весьма демократичный, хотя и вполне добротный: твердый переплет густого синего цвета, тяжелые листы лощеной бумаги, яркий контрастный шрифт.

– С точки зрения обеспечения сохранности это лучший ва­риант. Когда в печати используется много цветов, можно ожидать химических реакций, которые разрушают и краску, и бумагу. А здесь все по минимуму – белый фон, черный шрифт и качественная полиграфия, – рукой в белоснежной перчатке Гаухар Бекишева проводит по глянцевой странице фолианта. – Думаю, с этим экземпляром ничего неприят­ного не произойдет.

Самыми «ненадежными» у архивариусов считаются факсовые документы, краска на них почти не держится, и часто требуются экстренные меры спасения. В Архиве Президента РК строго придерживаются требования создавать копии всех без исключения факсов еще при их поступлении.

Состояние фондов архивохранилища № 3 опасений у специалистов не вызывает. Здесь собираются материалы независимого периода истории Казахстана – указы, законы, постановления, распоряжения верховной власти, они передаются из Администрации Президента, других высших государственных институтов.

На госучет и хранение перво­источник поныне действующего Основного закона РК попал в 2007 году. Точно такой экземпляр, но разве что в более нарядном исполнении, согласно протокольному порядку, несет службу в Администрации Президента – это один из главных символов государственности республики, именно он участ­вует в инаугурационной присяге Президента.

Подпись Нурсултана Назар­баева на последней странице подлинника датирована 6 сентября 1995 года – следующим днем пос­ле вступления в законную силу новой Конституции. Она слегка смазана, видимо, от неловкого движения. В официальных документах нередко остаются такие вот «живые» следы присутствия личности.

С почетом – на хранение

В исторической цепочке событий, сопровождавших рождение новой Конституции, найдется немало интересных фактов, собран­ных в архивных фондах. В частности, Указ Президента, который напоминает ответ на вопрос, почему День Конституции, «запущенной» в начале сентября 1995 года, мы отмечаем в конце лета.

Именно 30 августа казахстанцы проголосовали за новую редакцию Основного закона страны, и этот важный, как принято теперь говорить, в нациестроительстве день с тех пор почитается как государственный праздник. В делах Архива Президента РК есть отчеты о том, как в трудовых коллективах обсуждали проект новой Конституции: живо, горячо, заинтересованно. Наверно, люди спорили не столько о законе, сколько о своем будущем, и в революционной романтике бурных 90-х оно представлялось исключительно светлым.

А вот как Президент после успеха референдума распоряжается судьбой утратившей силу первой Конституции РК. Немногие исследователи знают о существовании этого указа.

– В третьем пункте читаем: «Передать оригинал текста Конституции Республики Казах­стан, принятой на девятой сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва 28 января 1993 года, на вечное хранение в Центральный государственный архив Республики Казахстан», – цитирует офи­циальное распоряжение Главы государства руководитель пресс-службы архива Жанар Сатаева. – Подлинник новой Конституции этим же указом передавался на хранение Президенту.

Нельзя, даже если хочется

– Архивы сейчас все больше огра­ничивают доступ к подлинным документам. Это же бумага – хрупкий и недолговечный материал, – объясняет Жанар Амантаевна. – Благодаря оцифровке исследователи чаще работают с копиями архивных материалов.

У оригинала Конституции из Архи­ва Президента РК есть все пять вариантов копий, в том числе запись на компьютерном диске, микрофиши и микрофильмы. Документы особой ценности в очереди на оцифровку стояли первыми. К ним относится, само собой, и оригинал Конституции, поэтому книга с золотым гербом на переплете давно не выходит «в свет», и в чьи-либо руки, скорее, больше не попадет. Разве что по случаю большого праздника или для участия в исторической выставке.

Нам тоже не выдали фолиант для эффектной фотосъемки в читальном зале. Еще и по причине летнего режима работы с архивными источниками.

– Прежде чем передать документ в читальный зал, где температура намного выше, чем в хранилище, душно и солнечно, его двое суток выдерживают в комнате адаптации с температурой плюс 20 градусов, – терпеливо объясняет руководитель службы обеспечения сохран­ности, учета и цифровизации архивных документов. – Правда, этот режим заканчивается, и с 1 сентября мы будем работать без этих предосторожностей.

Такой порядок расконсервации оберегает хрупкие носители от стресса и дальнейшего разрушения, добавляет Гаухар Бекишева и подводит нас к той двери, где радикально борются с этой проб­лемой, просто переводя ценные материалы в долговечные копии.

С «цифрой» на ты

Архивист высшей категории Наталья Новикова – в учреждении ценнейший и уважаемый специалист. Навстречу нам она встает из-за стола с современным профессиональным фотосканером. Последние годы сотрудница занята рутинным и, прямо скажем, утомительным трудом, но это дело большой государственной важности – перевести архив­ные фонды в цифровой формат. И, кстати, саму Наталью Юрьевну ее работа радует.

Оригинал Конституции также прошел через ее лабораторию. Документ постранично откопировали, каждый скан проверили на качество изображения, на компьютере сформировали элект­ронный документ, пере­несли на современный носитель, зарегистрировали и вновь отправили на хранение.

– Вот что из этого обычно получается, – Наталья Юрьевна направляет на свет карточку микрофиши с рядами мелких кадров. – Если верить разработчикам, эта пленка будет храниться 300 лет.

В архиве вообще все делается с перспективой на века. Если документ предназначен для госхранения, а в Архив Президента РК только такие и поступают, значит, они останутся здесь навсегда. А для долгой жизни ценным «единицам хранения» обеспечат надлежащий уход, идеальный микроклимат, обстановку без стрессов и при необходимости «лечение» и реставрацию.

Самый первый, подлинный и собственноручно подписанный Президентом экземпляр Конституции в читальном зале архива нам все-таки показали – на мониторе компьютера. На фото он выглядит иначе, впрочем, как все скопированные оригиналы: скромнее и особого трепета своей исторической значимостью уже не вызывает.

Архивный экземпляр Конституции вообще нечасто запрашивают для исследовательской работы. Ну а что удивляться? Это растиражированный, общедоступный документ, который в любом по­исковике «выскакивает» в тысячах ответов на короткий запрос.

Главное ведь, что она у нас есть. И это делает правила нашей жизни честными и понятными, цели – ясными и зримыми, а почву под ногами – твердой и устойчивой. Конституция просто должна быть!