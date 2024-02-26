На каком месте Казахстан в рейтинге по силе паспорта

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Позиция Казахстана, согласно рейтингу Passport Index, за год улучшилась — с 56-го места в 2023-м до 54-го в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz

Фото: Kazpravda.kz

Согласно рейтингу силы паспорта, самый сильный в текущем году — паспорт ОАЭ, которому присудили 179 баллов по показателю свободы передвижения.

Показатель свободы передвижения определяется по количеству стран, которые можно посетить в безвизовом режиме, а также получить визу по прибытии, eTA и электронную визу (с выдачей в течение трёх дней). В рейтинге участвуют 193 страны, являющиеся членами ООН, а также Ватикан и территории, у которых имеются свои паспорта (Тайвань, Макао, Гонконг, Косово и Палестина) — в общей сложности 199 паспортов.

Второе место по силе паспорта в 2024 году занимают сразу пять стран с показателем свободы передвижения 177 — Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания. На третьем месте с показателем 176 оказались также пять стран — Швеция, Финляндия, Люксембург, Австрия и Швейцария.

Последние места по силе паспорта занимают Сирия (93-е место), Афганистан (92-е место) и Ирак (91-е место).

Позиция Казахстана, согласно рейтингу, за год улучшилась — с 56-го места в 2023-м до 54-го в 2024 году. При этом показатель свободы передвижения уменьшился с 91 до 90 баллов. Кроме Казахстана 54-е место с показателем 90 заняли Косово (частично признанное государство) и островное государство Науру. Стоит отметить, что средний по миру показатель свободы передвижения в 2024 году составил 111 баллов, а медианный — 100 баллов.

На позицию выше РК, на 53-м месте с показателем 91, расположились Индонезия и Беларусь, ниже, на 55-м месте с показателем 89, оказалась Ботсвана.

Среди соседних стран более сильными, чем у казахстанцев, паспортами обладают жители России и Китая. Россия расположилась на 37-м месте с показателем свободы передвижения 127, вместе с такими странами, как Тувалу и Черногория, а Китай — на 51-м месте с показателем 95. Узбекистан и Кыргызстан, в свою очередь, оказались на 67-м месте с показателем 73 вместе с Гамбией, Угандой и Индией. Туркменистан делит 77-е место и показатель 63 с Мали.

Между тем, по словам министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира, а количество посетителей из таких стран, как Китай и Индия, после введения безвизового режима значительно возросло: из Китая — сразу в 12 раз, а из Индии — в 3 раза.

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