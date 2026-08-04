На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай

В Казахстане 23 августа состоятся выборы депутатов Курултая. До знакового для страны события осталось 20 дней
На знаковых объектах столицы запустили обратный отсчет до выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Специальные табло разместили на колесе обозрения и здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».
Обратный отсчет также появился на 3D LED-экране, расположенном на пересечении улиц Сыганак и Туркестан.
На экранах отображается количество дней, оставшихся до голосования, напоминая жителям и гостям столицы о предстоящем событии.