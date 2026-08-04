На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай

В Казахстане 23 августа состоятся выборы депутатов Курултая. До знакового для страны события осталось 20 дней

Фото: акимат Астаны

На знаковых объектах столицы запустили обратный отсчет до выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Специальные табло разместили на колесе обозрения и здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Обратный отсчет также появился на 3D LED-экране, расположенном на пересечении улиц Сыганак и Туркестан.

На экранах отображается количество дней, оставшихся до голосования, напоминая жителям и гостям столицы о предстоящем событии.



