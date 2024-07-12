Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
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Назначены необходимые экспертизы
По факту наезда автомобиля на малолетнего ребенка на парковке торгового дома в Жезказгане возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz
«Назначены необходимые экспертизы. ДП в очередной раз призывает участников дорожного движения быть очень внимательными», – прокомментировали в полиции.
По словам медиков, после ДТП ребенок получил сочетанную травму, тупую травму грудной клетки, ушиб правого легкого, ушиб, ссадины грудной клетки, левого плеча.
«В настоящее время состояние стабильное. Потерпевший переведен в детское отделение областной многопрофильной больницы Жезказгана», – сообщили в облздраве.