«Тысячекратное спасибо казахскому народу!»

Могучий талант художника и необыкновенная глубина постижения человеческой души, богатейший жизненный опыт, зоркость творческого взгляда и чуткость слуха, позволявшие улавливать малейшие колебания исторической материи, страстное гражданское чувство и активное личное участие в жизни родной страны даровали Михаи­лу Александровичу Шолохову высокое звание подлинно народного писателя. Его романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину», цикл «Донские рассказы», «Судьба человека» и «Наука ненависти» стали величественной эпопеей, разворачиваю­щей перед читателем переломные события эпохи, летописью сложного, подчас опасного пути человечества к духовному совершенствованию, художественной биографией советского народа с его грандиозными победами и трагическими ошибками.

Сегодня имя Шолохова для нас – одно из тех великих имен, под знаком которых созидалась русская, советская и мировая литература XX века. Как и всякий крупный художник, Шолохов отнюдь не бесспорен. На протяжении многих лет литературоведы и критики с различных эстети­ческих и политических позиций стараются по-своему интерпретировать его творчество, нередко, как заметил однажды шолоховед Виктор Гура, пускаясь в споры «во имя утверждения субъективных взглядов, нередко повторяющих старые, ставших давно пройденным этапом заблуждения». По сути, мы и сейчас являемся свидетелями ожесточенной борьбы за Шолохова. Клеветнические по сути обвинения в плагиате, шумиха вокруг которых, несмотря на многочисленные опровержения, не утихает с конца 20-х годов прошлого века, попытки всячески дискредитировать творчество писателя, искусственно оторвать его от великих традиций русской литературы и вынести за рамки литературы советской – словом, все то, с чем Шолохову довелось столкнуться при жизни, увы, продолжает свое существование на страницах разного рода «исследований», появившихся, надо полагать, скорее из жажды дешевой славы, чем из стремления к поиску истины. На их фоне все отчетливее выступает идейное и творческое богатство трудов Константина Приймы, Феликса Кузнецова, Льва Якименко, Виктора Петелина, Виктора Гуры, Жайсана Акбая, Гейра Хьетсо, Федора Бирюкова, внесших неоценимый вклад в развитие научного шолоховедения. И хотя со времени выхода этих книг из печати прошли десятилетия, они неизменно пользуются спросом у современных читателей и исследователей. Благодаря богатству фактического материа­ла, взвешенности и обоснованности оценок, фундаментальнос­ти ­теоретических построений труды виднейших шолоховедов сохраняют свою актуальность и востребованность.

Споры вокруг имени и творчества великого писателя всегда находили живой отклик в сердцах казахстанцев, издавна считающих Михаила Шолохова своим земляком и духовным братом. История сохранила многочисленные отзывы крупнейших писателей нашей страны о самобытном, народном таланте Шолохова, благотворном влиянии его художественных традиций на развитие мировой литературы, его искренней любви к сокровищам национального культурного наследия казахского народа. Так, например, Сабит Муканов писал: «В Приуралье, на берегах озера Челкар, у М. А. Шолохова много друзей-тамыров... Любимым писателем давно он стал для всего нашего народа. Казахи читают его книги и в оригинале, на русском языке, и в переводе на родной, казахский. Первый том «Поднятой целины» издан на казахском языке в 1936 году. Творческими усилиями наших литераторов Хасена Узденбаева и Кадыра Тайшыкова «Поднятая целина» стала настольной книгой трудящихся Казахстана. Переведены у нас и «Тихий Дон», и «Они сражались за Родину», «Донские рассказы» и «Судьба человека». Я сам – один из миллионов читателей, безмерно любящих Шолохова. Я читаю его книги с карандашом в руках. Порою мысленно полемизирую, но чаще всего покоряюсь волшебной силе таланта, редкостному мастерству воспроизведения жизни».

Тесными братскими узами судьбу великого писателя с нашей страной переплели события военных лет. Впрочем, истоки этой крепкой дружбы, перешедшей со временем в духовное родство, стоит искать гораздо раньше. Нам хорошо известен факт стойких симпатий Шолохова к творчеству «великана народной поэзии» Жамбыла Жабаева. Его имя было для писателя символом расцвета самобытной казахской культуры, и в 1938 году, когда весь Советский Союз отмечал 70-летие творческой деятельности великого акына, из Вешенской, родной станицы Шолохова, по телеграфу пришло сердечное поздравление: «Покоренный Вашим могучим талантом, от всего сердца благодарю за радость, доставленную Вашими песнями. Шлю Вам сыновний привет и горячее пожелание здоровья, бодрости и сил». А за несколько лет до этого – 1 мая 1933 года – Шолохов прочитал в «Известиях» стихотворение Сабита Муканова «Здравствуй, май», которое стало своеобразным мостом дружбы между великим русским и великим казахским писателями.

Из опубликованного в 2005 году фундаментального труда Надеж­ды Кузнецовой «Михаил Шолохов: Летопись жизни и творчества» мы узнаем, что 8 июля 1942 года, когда рвавшиеся к Дону фашистские войска бомбили Вешенскую (осколком одной из бомб была убита мать Шолохова), семье писателя пришлось спешно покинуть станицу и эвакуироваться в западно-казахстанское село Дарьинское. Вплоть до осени 1943 года родные Шолохова жили под Уральском, имея возможность близко познакомиться с традициями и обычаями казахского народа.

Возвращаясь с фронта, чтобы навестить семью в Дарьинском, писатель активно работал над главами романа «Они сражались за Родину», участвовал в деятельности местных советских и партийных органов, встречался с читателями, а в редкие часы отдыха выезжал к живописным приуральским озерам на рыбалку. Известный казахстанский журналист Петр Гавриленко, один из ближайших друзей Шолохова и его постоянный спутник в поездках по Великой Степи, вспоминал, с каким трепетом великий русский писатель относился к песенному творчеству казахского народа, как любил он слушать выступления акынов и жырау: «Всегда с большим интересом слушал Шолохов игру на домбре и пение казахов-импровизаторов. Писатель просил, чтобы ему, по возможности, переводили эти песни дословно. И когда однажды в Чапаевском районе мы, сопровождающие писателя, не сумели толком перевести песню, которую исполнил отец местного лесника А. Ермекбаев, Михаил Александрович упрекнул нас за то, что мы плохо знаем казахский язык».

До конца дней Шолохов хранил в своем сердце искреннюю благодарность казахстанцам за ту заботу, которой они окружили его семью во время эвакуации. Об этом свидетельствуют тексты его многочисленных выступлений, сохранившиеся дарственные надписи и, конечно, воспоминания совре­менников. По словам Сабита Муканова, делегаты III съезда писателей Казахстана не смогли сдержать слез, когда с трибуны прозвучал страстный шолоховский возглас: «За заботу, оказанную моей семье, тысячекратное спасибо казахскому народу!» В этих словах, согретых теплом неподдельной братской любви, слышался могучий голос самой русской литературы, чьим полномочным представителем Михаил Шолохов был по праву своего художественного дара.

«Я полюбил ваш чудесный край...»

Немногие, к сожалению, знают сегодня о том, какое место ­Казахстан занимает в творческой истории «Тихого Дона». А ведь именно здесь, среди бескрайних степей, разворачивались драматические события, связанные с выходом в свет четырехтомного издания 1953 года, которое по фамилии редактора Кирилла Потапова среди шолоховедов принято называть «потаповским». Появлению этого издания предшествовал выпуск двенадцатого тома собрания сочинений Сталина, куда вошло его письмо известному деятелю революционного движения Феликсу Кону, написанное в 1929 году и содержащее примечательную, ранее не известную оценку творчества Шолохова: «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок... но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда негодная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?»

Кирилл Потапов был, без сомнения, профессиональным журналистом, однако его деятельность в качестве литературного редактора привела к тому, что издание 1953 года, которое позиционировалось как «исправленное автором», вышло попросту испорченным. Догматически восприняв слова Сталина из письма Кону, Потапов взялся «выправлять» политические ошибки Шолохова, что свелось к внесению в текст романа самовольных, ничем не обоснованных изменений. В результате произведение стало изобиловать прямыми цитатами из сталинских сочинений и неуместными публицистическими вставками, а из речи героев практически полностью исчез донской колорит. Здесь стоит отметить тот факт, что Шолохов и сам хотел уменьшить в романе количество диалектизмов, называя злоупотребление ими художественной слабостью, однако столь радикальные изменения его, разумеется, не устраивали. За два года до выхода четырехтомника в свет он писал из Казахстана директору Гослитиздата Анатолию Котову: «Должен сказать, что Потапов – при всей его доброжелательности к роману – как редактор ни к черту не годится. Нет у него художественного вкуса... Большинство его скопцовских изъятий мне пришлось восстанавливать, по сути проделывая одну и ту же работу вторично». Впрочем, эти усилия писателя, как считал Виктор Петелин, были тщетными, и в итоге «много «потаповского» в тексте осталось, а многое шолоховское ушло».

Ни остановить, ни отсрочить выход четырехтомника Шолохов уже не мог. Но и канонизировать произвольные редакторские правки он не собирался. Приезжая в Казахстан, писатель продолжал начатую им в Вешенской основательную переработку романа, которая была направлена на восстановление купюр и освобож­дение текста от привнесений конъюнктурно-политического характера. Так появилось адаптированное для детей издание «Тихого Дона» в одном томе, увидевшее свет в 1955 году. Оно считается своеобразным переходом от «потаповского» четырехтомника к двум собраниям сочинений, которые Гослитиздат и «Огонек» начали выпускать год спустя. По словам Надежды Кузнецовой, в этих изданиях Шолохову удалось восстановить 9⁄10 своего текста, и в дальнейшем «Тихий Дон» с незначительными стилистическими поправками перепечатывался именно по собраниям 1956 года.

К этому же времени относится работа писателя над очерком «По Западному Казахстану», в основу которого легли его впечатления от поездки на целину. В силу различных причин Шолохов довел текст очерка всего лишь до пяти абзацев, относящихся к самому началу путешествия по маршруту Вешенская – Камышин – Николаевск – Уральск. Повествование обрывается на описании камышинской пристани, откуда писателю предстояло переправиться через Волгу на барже-самоходке, и потому дальнейший ход твор­ческих поисков Шолохова способны воссоздать лишь мемуарные свидетельства его спутников по той поездке. Из них мы узнаем, что форма путевого очерка перестала удовлетворять писателя, так как сковывала его возможности полноценно выразить свое отношение к описываемым событиям. Он задумал написать повесть, в которой нашли бы свое отражение все сложности и противоречия кампании по освоению целины. О творческой драме Шолохова, связанной с этой повестью, мы узна­ем из напечатанных в 1990 году воспоминаний Евгении Игоревны Левицкой: «Михаил Александрович вернулся с целины, написав довольно грустную и даже тяжелую повесть о житье-бытье там. Отрывки из этой книги он читал у нас дома... Кончив читать, он задал вопрос: «Ну, куда я теперь с этим, когда кругом фанфары победы, ордена, шумиха? Пусть полежит, «обмаслится»... Увы, я только теперь от сына и дочери писателя узнала, что он так и не смог опубликовать эту повесть, «никто не брался издавать ее». А потом М. А., отчаявшись, сжег свое выстраданное произведение».

И все-таки Казахстан, его заповедная природа и гостеприимный народ продолжали влечь Шолохова к себе. Многочисленные друзья и почитатели таланта с нетерпением ждали каждой новой встречи с великим писателем, который был в быту совершенно скромным и непритязательным человеком. Он не чурался черной работы и тянулся душой к простым труженикам – землепашцам, скотоводам, агрономам и механизаторам. И не случайно, что именно на полевом стане в Фурмановском районе Уральской области Шолохов узнал о том, что за роман «Тихий Дон» ему присуж­дена Нобелевская премия. «Казправда» отозвалась на это событие статьей «Покидая гостеприимную землю Казахстана»,­ которая была опубликована 6 ноября 1965 года. Вот что писал тогда наш корреспондент: «В октябре миллионы почитателей высокого таланта Михаила Александровича с радостью встретили весть о присуждении великому советскому писателю почетной награды – Нобелевской премии. Этой награды удостаивались крупнейшие художники мировой литературы.

Михаил Александрович Шолохов говорит:

– Разумеется, я доволен присуждением мне Нобелевской премии, и прошу понять меня правильно: это не самодовольство индивидуума, профессио­нала-писателя, получившего высокую международную оценку своего труда. Тут преобладает чувство радости от того, что я – хоть в какой-то мере – способствую прославлению своей Родины и партии, в рядах которой я нахожусь больше половины своей жизни, и, конечно, родной советской литературы.

Весть о присуждении Нобелевской премии застала Михаила Александровича на земле Казахстана. Уже много лет ежегодно приезжает писатель из Вешенской на берега Урала и степных озер отдыхать, охотиться и работать. В нашей республике Михаил Александрович писал главы второй части «Поднятой целины» и военного романа «Они сражались за Родину», готовил новое издание «Тихого Дона». Поэтому казахстанцы по праву считают замечательного писателя своим земляком. Поэтому так сердечны были многочисленные поздравления казахстанцев новому лауреату Нобелевской премии, полученные им в самые первые часы и дни после прихода радостной вести.

Мы помним о глубоком внимании великого русского писателя к казахской литературе и культуре, о замечательных выступлениях Михаила Александровича на съезде писателей Казахстана, во время прошлогодней декады русской литературы и искусства в Казахстане. Казахские писатели с гордостью называют Шолохова своим старшим братом.

Уезжая из Приуралья в Вешенскую, Михаил Александрович Шолохов передал через коррес­пондента «Казахстанской правды» свои сердечные поздравления трудящимся Казахстана в связи с 48-й годовщиной Великого Октября.

Покидая нашу республику, очевидно, до будущего лета, Михаил Александрович оставил для ­«Казахстанской правды» также свой автограф».

На перекрестках исхоженных писателем дорог судьба вновь и вновь сводила его с верными друзьями и преданными читателями. Нет, пожалуй, в нашей стране уголка, который не был бы согрет теплом этих братских встреч. Обращаясь к бессмертным произведениям шолоховского гения, мы отчетливо слышим в каж­дой их страстной строке взволнованный голос писателя, чей жизненный путь по праву стал одной из ярчайших страниц истории Великой Степи. И мы не можем сдержать своих чувств, когда читаем его искреннее признание: «Я полюбил ваш чудесный край, ваш трудолюбивый народ. Меня очень интересуют его жизнь, культура, обычаи. Казахстан стал для меня второй родиной...»