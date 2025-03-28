На площадке аэропорта Зайсана начали строительные работы

Строительство,Гражданская авиация
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Работа ведется в рамках поручения президента по строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с ходом начала основных работ на площадке нового аэропорта в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсан. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.

Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. метров, с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72. В состав инфраструктуры войдут рулежные дорожки, перрон на 4 воздушных судна, современный аэровокзал площадью до 4 тыс. м2 с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.

«После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения», — отметил Марат Карабаев.

Перспективы региона подтверждаются динамикой турпотока. В настоящее время Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.

Марат Карабаев отметил, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги «Калбатау-Майкапшагай», закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане. Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из РФ и КНР.

Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта «Тугыл», дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн, с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, — это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт«Тугыл» и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута «Китай-Казахстан-Россия» с выходом на Обь и далее к Северному морю.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).

#строительство #аэропорт #Зайсан

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